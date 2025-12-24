L’Epic Games Store dévoile un nouveau jeu gratuit pour Noël, frissons garantis !

A la veille de Noël, l’Epic Games Store sort un nouveau cadeau de sa hotte bien garnie. Le jeu gratuit du jour n’est autre qu’un célèbre titre de survival-horror qui plaira aux amateurs de sensations fortes.

C’est devenu un rendez-vous incontournable. Pendant les fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store organise son propre Noël, pour le plus grand plaisir des gamers. La plateforme vidéoludique offre un nouveau jeu quotidiennement qu’il est possible de garder à vie. Après avoir libéré plusieurs titres de renom dont Hogwarts Legacy et Jotunnslayer: Hordes of Hel, le launcher d’Epic a décidé de faire plaisir aux amateurs d’intrigues horrifiques.

The Callisto Protocol est gratuit sur l’Epic Games Store pendant Noël

Ces derniers peuvent ainsi récupérer The Callisto Protocol sans dépenser le moindre centime. Sorti en 2022, ce jeu développé par Striking Distance Studios vous téléporte en 2320 sur Callisto, une lune de Jupiter. Vous incarnez Jacob Lee, le capitaine d’un vaisseau cargo qui se retrouve bien malgré lui emprisonné dans la prison de Black Iron. C’est là qu’une étrange infection se propage, contaminant les détenus qui se transforment en créatures terrifiantes assoiffées de sang.

Vous devrez alors survivre, mettre au jour la source de l’épidémie et trouver un moyen de vous enfuir. The Callisto Protocol se joue à la troisième personne. De nombreux combats vous attendent tant au corps à corps qu’à distance. Il s’agira de dégainer vos meilleurs combos et esquives pour vous en dépatouiller. Survival-horror oblige, la collecte de ressources est également indispensable. Ces dernières étant limitées, il faudra parfois choisir d’éviter les ennemis pour éviter de gaspiller des munitions et des soins.

Nombre de personnes ont apprécié l’ambiance oppressante et brutale de ce titre même si ce dernier souffre de la comparaison avec l’indétrônable Dead Space. Si vous n’avez pas encore fait l’aventure, c’est en tout cas le moment de vous laisser tenter. The Callisto Protocol, déjà offert jadis par Epic, restera gratuit jusqu’au 25 décembre à 17 heures. Il laissera alors sa place à un autre jeu dont l’identité n’a pas encore filtré.