Epic Games Store : sauvez la planète dans le jeu gratuit de la semaine !

Le drop hebdomadaire de l’Epic Games Store est scruté de près par les joueurs économes. En juillet, ces derniers ont notamment pu intercepter Maid of Sker et Arcade Paradise. Dans la foulée, la célèbre plateforme a offert FIST: Forged In Shadow Torch, un Metroidvania mêlant exploration, énigmes et combats. Ce titre restera encore en accès libre pendant quelques heures avant de laisser place à un nouveau cadeau : LumbearJack.

Ce jeu d’aventure plaira au défenseur de la planète qui sommeille en vous. Il vous mettra dans la peau de Jack, un ours qui a pour mission de sauver la forêt menacée par les activités polluantes de l’entreprise Evil Works. Machines industrielles, bâtiments, objets, déchets plastiques… Vous devrez couper et recycler toutes les créations de l’homme que vous rencontrerez au cours de votre périple.

LumbearJack est offert sur l’Epic Games Store pendant une semaine

Vous serez également amené à résoudre des puzzles en manipulant votre environnement immédiat. Déplacer des objets vous aidera par exemple à vous frayer un chemin. Il sera aussi possible de mettre à profit des éléments de la nature pour immobiliser des machines polluantes.

Qui plus est, le recyclage vous sera d’une grande aide, vous permettant de transformer des déchets en outils pour accéder à de nouvelles zones. Les animaux de la forêt viendront aussi vous prêter main forte pour résoudre certaines énigmes.

L’objectif ultime du jeu est de mettre à mal les projets de l’entreprise Evil Works afin de restaurer la forêt à son état originel. LumbearJack sera disponible gratuitement du 1er au 8 août sur l’Epic Games Store. De quoi compléter l’énorme ludothèque de cadeaux provenant de la célèbre plateforme vidéoludique.