Espace : la station spatiale internationale est-elle devenue un laboratoire géant ?

Que font les astronautes durant leurs missions dans l’Espace ? Cette question, que vous vous êtes peut-être déjà posée, est loin d’être anodine. Si les images qui nous sont transmises depuis la Station Spatiale Internationale (ISS) montrent souvent les astronautes faisant de l’exercice physique, célébrant Noël ou encore, pour Thomas Pesquet, jouant du saxophone, la réalité de ces scientifiques est bien différente.

Hier, une fusée de la société américaine SpaceX a quitté le sol terrestre pour rejoindre l’ISS. A son bord, une cargaison essentiellement scientifique. En effet, en plus des « classiques » panneaux solaires de remplacements pour l’ISS, divers produits et matériels nécessaires à la réalisation d’expériences scientifiques ont également pris leur envol : cultures de légumes, graines de carotte, myrtilles en décomposition, bactéries intestinales, structures de verre en apesanteurs, adhésifs osseux etc. Voilà donc le programme bien chargé qui attend les astronautes présents sur l’ISS.

Une salade de tomate fraîche sur Mars ou sur la Lune ?

Des plants de tomates naines faisaient également partie de la mission du jour. En effet, ces derniers sont destinés à expérimenter les cultures de tomates dans l’espace. Si cela peut paraître anecdotique, les cultures de légumes apparaissent cruciales pour les différents projets de la NASA. Installer des bases spatiales sur la Lune ou sur Mars implique forcément, compte tenu du temps de voyage nécessaire pour rejoindre ces territoires « extra-terrestres », de trouver de nouvelles voies pour alimenter les équipages.

De plus, en dehors des nécessités alimentaires liées à ces cultures, le jardinage est également connu pour ses effets bénéfiques sur la santé mentale. En effet, l’un des défis auquel seront amenés à faire face les astronautes lors de ces missions sera celui de leur fragilité mentale. De tels voyages, longs de plusieurs mois et années, nécessiteront, sans aucun doute, une force mentale résistante à toute épreuve.

