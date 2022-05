Expulsez l’eau de votre iPhone grâce à cette astuce insoupçonnée !

Une astuce insoupçonnée pour sécher votre iPhone – Crédit : Tom’s Guide

Faire tomber son iPhone dans l’eau est la hantise de tous les utilisateurs. Il faut dire qu’immerger un appareil électronique peut évidemment causer sa perte. Mais au fil des années, les constructeurs s’efforcent de rendre leurs smartphones plus résistants. Et Apple ne déroge pas la règle, en témoigne la certification IP68 des dernières itérations (iPhone 12 et iPhone 13). Théoriquement, celle-ci permet à l’iPhone de tenir le choc jusqu’à 6 mètres de profondeur et ce pendant 30 minutes.

Néanmoins, certains ne disposent pas des dernières moutures qui bénéficient d’une telle protection. Et même si vous possédez un iPhone récent, vous n’êtes pas à l’abri d’un dysfonctionnement aquatique, l’eau pouvant notamment stagner dans les haut-parleurs et nuire à la qualité sonore. Comme le dit l’adage, mieux vaut prévenir que guérir ! Aujourd’hui, nous vous révélons une astuce toute simple qui vous permettra d’éliminer l’humidité persistante.

À lire > iPhone : comment désactiver le correcteur d’orthographe ?

iPhone : comment retirer l’eau via le Water Eject

Cliquez sur ce lien et installez le raccourci Water Eject en cliquant sur Get Shortcut .

en cliquant sur . Ouvrez l’application Raccourcis . Normalement, Water Eject trône désormais fièrement parmi ses congénères.

. Normalement, Water Eject trône désormais fièrement parmi ses congénères. Vous pourrez alors lancer la procédure en cliquant dessus puis en appuyant sur Begin Water Ejection.

Un son très étrange va alors retentir, faisant vibrer les haut-parleurs de votre iPhone pendant près de 15 secondes afin que l’eau persistante s’en aille. Une petite sonnerie retentira à la fin pour vous indiquer que la procédure est terminée.

Une fois que le raccourci est configuré, vous pouvez tout à fait passer par Siri pour l’ouvrir. Ou même le placer directement sur votre écran d’accueil. Une précaution utile si vous avez l’habitude d’asperger malencontreusement votre iPhone d’eau. Pour ce faire :

Cliquez sur les trois petits points du bouton de Water Eject puis sur les trois barres horizontales.

Cliquez enfin sur Ajouter à l’écran d’accueil puis confirmez la manœuvre.

À lire > iPhone : comment améliorer l’autonomie de la batterie grâce à une astuce toute simple