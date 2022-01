iPhone : comment améliorer l’autonomie de la batterie grâce à une astuce toute simple

L’iPhone 13 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide



Chemin faisant, les fonctionnalités des iPhone se multiplient. Mais cela a évidemment une incidence directe sur l’autonomie du smartphone. Il existe toutefois une myriade d’astuces pour la préserver au maximum. Lancer le mode économie d’énergie, baisser la luminosité, stopper l’actualisation des processus en arrière-plan… Les utilisateurs désireux de faire des économies ne manquent pas d’options.

Moins connue, une astuce simple comme bonjour permet également de gonfler l’autonomie de votre smartphone. Celle-ci est directement liée à la 5G. Pour mémoire, c’est l’iPhone 12 qui a été le premier smartphone Apple à bénéficier du nouveau standard, suivi ensuite par l’iPhone 13, dont voici le test. Et si la 5G offre des débits plus rapides – si tant est que vous soyez dans une zone bien couverte – elle peut toutefois entraîner une décharge plus rapide de la batterie.

iPhone : comment optimiser l’utilisation de la 5G pour économiser votre batterie

Une chute d’autonomie qui sera d’ailleurs encore plus conséquente si l’utilisateur se trouve dans une région mal-desservie. Dès lors, laisser la 5G allumée épuisera inutilement la batterie de votre iPhone, ce dernier recherchant frénétiquement (et parfois en vain) un signal 5G. Heureusement, il est tout à fait possible de désactiver la 5G ou de l’optimiser. On vous explique comment faire :

Ouvrez les Réglages.

Appuyez sur Données cellulaires.

Touchez ensuite la section Options.

Cliquez sur Voix et données.

Vous pouvez alors choisir de repasser en 4G. Pour économiser de l’énergie, ce choix sera pertinent si vous n’avez pas besoin d’un débit 5G dans l’immédiat. Ou si vous vous trouvez dans un endroit très mal desservi en 5G.

Vous pouvez également opter pour l’option 5G auto qui « utilise uniquement la 5G lorsque celle-ci n’entraîne pas de baisse significative de l’autonomie de la batterie« , indique Apple.

qui « utilise uniquement la 5G lorsque celle-ci n’entraîne pas de baisse significative de l’autonomie de la batterie« , indique Apple. À l’inverse, le mode 5G activée utilisera la 5G à chaque fois que celle-ci est disponible, « même si cela peut affecter l’autonomie de la batterie », souligne la Pomme croquée.

C’est tout pour ce tutoriel ! Toujours au rayon Apple, on vous explique de ce côté comment retrouver un iPhone perdu même si la batterie est à plat.