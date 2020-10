Facebook Dating : le service de rencontres arrive enfin en France

Facebook Dating – Crédit : Facebook

Un an après son lancement aux États-Unis, Facebook Dating se fraye enfin un chemin jusqu’en Europe, et donc jusqu’en France. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, Facebook Dating est un service de rencontre totalement gratuit qui est directement intégré dans l’application Android et iOS. Ainsi, n’importe quel utilisateur ayant déjà un compte Facebook peut facilement accéder au service de rencontre. Il n’y a pas d’application tierce à installer. Comme l’entreprise de Mark Zuckerberg le décrit, ce service permet de rencontrer « les personnes qui aiment ce que vous aimez. Désormais, les groupes auxquels vous appartenez et les évènements auxquels vous participez peuvent vous aider à rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts ».

Facebook Dating débarque enfin en Europe avec plusieurs mois de retard

Initialement, Facebook Dating devait débarquer en France cette année au moment de la Saint-Valentin. Cependant, l’entreprise n’avait pas fourni à temps les informations requises auprès de la RGPD, la réglementation européenne de la protection des données. En parallèle, Facebook a lancé au mois d’avril l’application iOS Tuned. Celle-ci est non pas un service de rencontre, mais une sorte d’espace privé dédié aux couples.

De plus, il est important de préciser que Facebook Dating ne copie pas le profil Facebook des utilisateurs. En effet, ces derniers se créent un profil spécial rencontres. Cela permet donc de ne pas partager d’informations privées et de garder le service de rencontre complètement séparé de Facebook. Contrairement à Tinder et aux services similaires de rencontre, Facebook Dating est davantage axé sur les fonctionnalités sociales. En effet, il est par exemple possible de poster des photos et des stories d’Instagram sur un profil Dating. De plus, un appel vidéo Messenger peut être lancé directement depuis une conversation au sein de Facebook Dating. Enfin, la fonctionnalité Secret Crush aide les utilisateurs à trouver leur âme sœur en cherchant parmi leurs amis Facebook et leurs followers Instagram.

Après plusieurs mois de retard, Facebook Dating peut donc enfin être lancé en Europe. Il est maintenant disponible dans plus de 50 pays, dont la France, la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie et le Royaume-Uni. Nous ne savons pas encore quel succès rencontrera Facebook Dating dans l’Hexagone, mais il ne fait aucun doute que les services de rencontre en ligne ont gagné en popularité avec la pandémie.

Source : The Verge