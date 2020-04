Facebook lance Tuned, l’application qui rapproche les couples

Facebook lance Tuned, une application iOS qui propose aux couples de partager un espace privé. À mi-chemin entre un journal intime commun et un service de messagerie instantanée, l’application permet de partager vos humeurs avec des photos, des notes, des cartes, des mémos vocaux ou encore de la musique avec Spotify.

Crédit : Facebook / NPE

Malgré le lancement chaotique de son service de dating en Europe, Facebook lance une nouvelle application dédiée aux couples qui propose de partager un espace privé même lorsqu’on est séparé. Entre un journal intime commun et une application de messagerie instantanée, le service permet à deux personnes de partager leurs humeurs sous forme de photos, de notes, de cartes, de mémos vocaux et même de la musique à partir de Spotify.

Un espace privé où vous et votre moitié pouvez être simplement vous-mêmes. Avec Tuned, vous pouvez être aussi bête et excentrique que vous l’êtes ensemble en vrai, même si vous êtes séparés. Exprimez votre amour de façon créative, partagez votre humeur, échangez de la musique et créez un album numérique de vos moments privilégiés.

Baptisé Tuned, l’application a été développée par « Facebook’s New Product Experimentation » NPE. Une division de Facebook lancée l’année dernière, qui comme son nom l’indique, a pour vocation de tester de nouveaux services. L’application est seulement disponible sur l’App Store US actuellement, et pourrait être supprimée avant même d’arriver en Europe. La seule application NPE encore téléchargeable est Hobbi, un clone de Pinterest centré sur les Hobbies.

Tuned : Facebook garantit la confidentialité des données

Compte tenu de la réputation de Facebook concernant la confidentialité des données, Tuned suscite déjà l’inquiétude des premiers utilisateurs. Certains lui reprochent notamment de collecter leur numéro de téléphone sans raison apparente. The information rapporte que le réseau social assure que l’application respecte la vie privée. On ignore néanmoins si le service est chiffré de bout en bout et s’il collecte des données à des fins publicitaires.

Source : App Store