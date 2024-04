Fallout 4 : le patch next gen est payant pour les joueurs PS5 du PlayStation Plus, la colère monte

Vous avez eu Fallout 4 via le PlayStation Plus et vous voulez jouer à la version next gen sur PS5 ? Mauvaise nouvelle, Bethesda annonce qu’il faut acheter le jeu pour y avoir droit. Les joueurs s’énervent de la situation.

Si vous avez eu Fallout 4 via le PlayStation Plus, il faudra l’acheter pour profiter du patch next gen

Si vous l’avez eu via le PlayStation Plus Extra, ce n’est pas le cas

Sur les réseaux sociaux, les joueurs s’énervent contre cette décision un peu étrange

La série Fallout est un immense succès pour Prime Video et dans la foulée, Bethesda a déployé un patch dit next gen. Sauf que rien ne se passe comme prévu puisque les joueurs PC connaissent d’énormes problèmes. La situation ne s’améliore pas non plus pour les possesseurs de la version PlayStation Plus sur PS5 puisqu’ils n’y ont pas droit, tout simplement.

Pour le patch next gen, il faudra passer à la caisse

Nous vous en parlions récemment. Pour les joueurs PS5 qui ont acquis Fallout 4 via le PlayStation Plus, impossible de récupérer le patch next gen sans passer à la caisse. De nombreuses plaintes sont alors apparues en ligne, d’autant plus que les joueurs Xbox Game Pass qui y jouent depuis le service de Microsoft (qui possède Bethesda) ne sont pas touchés par ce problème.

Sur X, Bethesda avait réagi au problème en expliquant être en train de “vérifier la mise à jour du PlayStation Plus”, promettant de le corriger. Sauf que finalement, il faudra que les joueurs qui souhaitent profiter de cette nouvelle version next gen achètent Fallout 4. Une situation un peu ubuesque, il faut l’admettre.

Si vous voulez profiter de ce patch next gen, il faut donc acheter la version physique ou numérique de Fallout 4 même si vous avez déjà le jeu via le PlayStation Plus. Fort heureusement, depuis le temps, son prix a baissé.. mais tout de même. Ou alors, il faut être abonné au PlayStation Plus Extra, l’abonnement le plus coûteux du service de la console de Sony.

Une situation un peu compliquée et peu claire

La situation est également épineuse pour ceux qui possèdent la version PlayStation Plus Extra de Fallout 4 puisque, dans l’impossibilité de recevoir la mise à jour à son déploiement, certains joueurs ont décidé de l’acheter. Sauf qu’il s’agissait d’un bug les empêchant d’y accéder alors qu’ils y avaient droit et au niveau des remboursements, rien n’a été communiqué.

La situation à propos du patch next gen de Fallout 4 sur PS5 est donc très embêtante et peu claire pour beaucoup de joueurs.