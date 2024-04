Fallout devient le plus gros succès d’Amazon après Les Anneaux de Pouvoir

La série Fallout est un gros succès d’audience sur Amazon Prime Video. L’adaptation du célèbre jeu fait recette sur la plateforme, ayant attiré 65 millions de téléspectateurs en 16 jours. De quoi en faire le second programme le plus visionné après Les Anneaux de Pouvoir.

Adapter un jeu vidéo n’est pas chose aisée. Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner ont réussi le pari avec brio en consacrant une série à la franchise Fallout diffusée depuis le 10 avril sur Amazon Prime Video. Après des critiques très élogieuses, le programme s’est glissé dans le catalogue de SVOD. Et le succès a rapidement été au rendez-vous, comme en témoignent les chiffres fraîchement publiés par le géant du streaming.

Selon Amazon, 65 millions de personnes ont visionné la série au cours des 16 premiers jours suivant sa sortie. Un score très honorable qui lui permet de devenir le second plus gros succès d’audience de la plateforme, rien que ça ! Pour rappel, seuls la série Les Anneaux de Pouvoir et son budget faramineux sont parvenus à faire mieux dans l’histoire de Prime Video.

Amazon ne révèle toutefois pas comment il fait sa tambouille. On ignore ainsi si un téléspectateur est pris en compte lorsqu’il a achevé un épisode, visionné plusieurs épisodes ou encore terminé la saison. Amazon révèle également que Fallout est sa série la plus regardée chez les 18-34 ans. 60 % des téléspectateurs sont localisés en dehors des Etats-Unis. Le Royaume-Uni, la France ou encore le Brésil sont de véritables plaques tournantes d’audience pour le programme de science-fiction.

Fort de cette audience mirobolante, Amazon va prolonger l’aventure. La saison 2 de Fallout a d’ores et déjà été confirmée le 19 avril dernier. “Nous sommes ravis d’annoncer la deuxième saison après seulement une semaine de diffusion et d’emmener les téléspectateurs encore plus loin dans le monde surréaliste de Fallout”, se félicitait la plateforme dans un communiqué. Il faudra toutefois prendre son mal en patience, le second acte n’étant pas attendu avant 2026.

Le succès de la série a également incité les abonnés à se replonger dans les jeux. Fallout 4 a notamment bénéficié d’un pic de joueurs historique sur Steam.