Fallout 5 sortira après The Elder Scrolls 6, annonce Todd Howard

C’est officiel. Fallout 5 vient d’être confirmé. Le prochain opus de la célèbre franchise postapocalyptique sortira un jour, mais probablement pas de sitôt. Todd Howard, le producteur exécutif et réalisateur chez Bethesda Game Studios vient de confirmer que Fallout 5 arrivera après The Elder Scrolls 6.

C’est une excellente nouvelle, mais cela n’indique pas pour autant que le RPG uchronique sera lancé prochainement. En effet, The Elder Scrolls 6 a été officialisé en 2018, mais le jeu est toujours en préproduction. Autant vous dire qu’il va falloir patienter plusieurs années avant de voir les toutes premières images de Fallout 5. D’ailleurs, une suite de Fallout New Vegas serait en préparation chez Obsidian Entertainment.

The Elder Scrolls 6 est encore en phase de préproduction

Au cours d’une interview accordée à IGN, Todd Howard a confirmé que : « oui, Elder Scrolls 6 est en préproduction et, vous savez, nous allons faire Fallout 5 après ça ». Il a aussi indiqué que d’autres projets sont en préparation, mais il n’a pas donné plus de détails. Pour le moment, le studio se concentre sur Starfield, l’un des jeux les plus attendus de 2023 qui sera un RPG spatial de la même trempe que Skyrim.

Todd Howard a également reconnu que les jeux de Bethesda ne sont pas les plus rapides à sortir. « Ils prennent du temps, j’aimerais qu’ils sortent plus vite, vraiment, nous essayons aussi fort que possible, mais nous voulons qu’ils soient aussi bons que possible pour tout le monde », a-t-il déclaré. Bethesda préfère donc prendre son temps avec le développement des jeux pour ne pas risquer de les bâcler.

Fallout 5 n’est pas près de sortir avant plusieurs années

Aucune fenêtre de sortie n’a été dévoilée pour Fallout 5. On peut cependant avoir une bonne idée en se basant sur le temps de développement actuel des jeux Bethesda. Starfield sortira en 2023 alors que Bethesda a commencé à travailler dessus fin 2015. Il aura donc fallu plus de 7 ans pour terminer le développement de Starfield.

Quant à The Elder Scrolls, Skyrim est sorti en 2011 et, plus de 10 ans plus tard, le sixième jeu de la franchise est toujours en développement. D’ailleurs, un joueur assassine un PNJ de Skyrim tous les jours pour patienter jusqu’à la sortie de The Elder Scrolls 6. Le RPG postapocalyptique n’arrivera donc probablement pas avant 2025 sur PC et Xbox Series X/S. En attendant Fallout 5, les joueurs pourront patienter en explorant les 1000 planètes de Starfield dès l’année prochaine.

