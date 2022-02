Fallout New Vegas 2 : une suite serait enfin dans les cartons d’Obsidian

Maintenant que Microsoft possède à la fois Bethesda Softworks et Obsidian Entertainment grâce à sa vague d’achats et d’acquisitions, la société a demandé à cette dernière de développer une suite à leur épisode le plus acclamé : Fallout New Vegas.

New Vegas © Obsidian

Microsoft souhaite qu’Obisidian, qui prépare déjà un nouveau RPG, s’occupe de développer Fallout New Vegas 2, selon le journaliste et auteur de jeux vidéo Jeff Grubb. Cette nouvelle suite potentielle pourrait prendre des années pour qu’elle se concrétise. Mais le studio serait a priori partant, Microsoft supervisant le chantier.

Des « discussions très précoces » au sujet de la suite de Fallout New Vegas

Comme l’a indiqué le journaliste dans le dernier épisode de son émission Grubbsnax, des discussions autour d’une suite potentielle sont en cours, même si nous pourrions attendre des années pour qu’elle se concrétise. « C’est très tôt, mais les gens [de Microsoft] ont commencé à avoir des discussions et à dire certains mots : Obsidian, et New Vegas 2 » a-t-il dit.

Avant de rappeler que cela ne se produira pas demain. « Nous parlons d’un projet qui ne verra le jour que dans des années et des années » a-t-il indiqué. Mais Microsoft y croirait dur comme fer. « Beaucoup de gens chez Microsoft pensent que cela pourrait fonctionner et il y a beaucoup d’intérêt pour que cela se produise ».

Fallout est l’un des noms les plus connus de l’industrie, surtout en matière de jeux de rôle. Mais malheureusement, cela fait plus de sept ans qu’aucun jeu n’est sorti. Bethesda Softworks planche sur Starfield, avant de s’attaquer au très attendu Elder Scrolls VI.

Il n’est donc pas étonnant que Microsoft se soit tourné vers Obsidian pour développer un nouveau jeu Fallout. Qui de mieux pour le faire, après tout, que le développeur qui a développé le jeu le plus acclamé et le plus populaire de la série ? Dans l’attente, vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir le mod Fallout New California.

Source : GrubbSnax (podcast)