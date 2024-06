Fallout 5 : mauvaise nouvelle, le jeu n’arrivera pas avant des années selon Todd Howard

Todd Howard confirme que pour créer “un nouveau jeu solo principal”, il faut “du temps”

Il confirme également que ses équipes prennent leur temps pour “juste faire les choses correctement”

En attendant, “la série Fallout remplit un certain créneau en termes de franchise et de narration” selon le dirigeant de Bethesda

Pour le moment, Bethesda concentre ses forces sur Starfield qui a enfin activé les mods ou encore sur Fallout 76 et ses nombreuses extensions. Mais les fans de la franchise post-apocalyptique attendent surtout l’épisode 5 et, pour les plus rêveurs, une suite à l’excellent New Vegas. Todd Howard, qu’on ne présente plus, confirme qu’il va falloir s’armer de patience avant de mettre la main sur un nouvel opus.

Lors d’une interview sur YouTube pour la chaîne MrMattyPlays, Todd Howards admet que Fallout n’a jamais été aussi populaire. La raison ? Pas besoin de vous faire un dessin, la série de Prime Video a beaucoup aidé et la saison 2 est très attendue par les spectateurs.

Pour créer un jeu comme Fallout, il faut “du temps”

Pourtant, le dirigeant de Bethesda ne veut pas se précipiter tout en comprenant que les joueurs souhaitent un “nouveau jeu solo principal”. Fallout 76 ne convainc pas tout le monde avec sa formule en ligne, d’autant plus que la franchise nous a habitués à des expériences solitaires dans les terres désolées des États-Unis.

Todd Howard estime qu’à l’heure actuelle, “la série Fallout remplit un certain créneau en termes de franchise et de narration”. Le dirigeant de Bethesda explique que pour développer un jeu solo, il faut “du temps”, notamment car il ne faut pas le rater. L’homme précise que ses équipes veulent “juste faire les choses correctement” pour créer des “moments importants” aux joueurs. Aussi bien pour “Elder Scrolls, Fallout ou maintenant Starfield” termine Todd Howard.

Bethesda se concentre sur Starfield et Fallout 76

Alors certes, le dernier Fallout a dix ans, le quatrième opus, mais Todd Howard estime qu’il faut prendre son temps. La popularité de la série a tout de même boosté les ventes des différents jeux de la franchise et il ne fait aucun doute que Bethesda a les épaules solides (financièrement parlant) pour développer un titre sur la durée. Starfield a encore de nombreuses années de vie devant lui tandis que Skyrim se vend toujours aussi bien alors que le jeu a bientôt 15 ans.

Cette déclaration de Todd Howard tord le cou aux rumeurs qui veulent que le succès de la série a accéléré le développement d’un Fallout 5. Lorsque l’on sait que le studio n’a toujours pas donné de nouvelles d’un Elder Scrolls 6, on l’imagine mal se lancer dans un nouveau projet d’envergure alors que Starfield n’attend que d’atteindre la même popularité qu’un Skyrim. Malheureusement, les choses partent mal pour le jeu de science-fiction dont les retours restent mitigés.