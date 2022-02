Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir : intrigue, date et budget, tout ce qu’il faut savoir

Crédit : Amazon Studios

Le Super Bowl 2022 était l’occasion de découvrir le premier trailer pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Une série produite par Amazon et diffusée sur Prime Video se déroulant dans l’univers imaginé par J.R.R. Tolkien. Une grosse pression sur les épaules du géant de la SVOD après la trilogie oscarisée de Peter Jackson. En attendant de découvrir ce récit se déroulant bien avant les événements dépeints dans les films, place à ce qu’il faut retenir à propos de la série !

Les Anneaux de Pouvoir, ça raconte quoi ?

Cette production exclusive se déroule 7000 ans avant les événements aperçus dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux. Dans ce récit, la paix, bien que fragile, est présente. Mais des événements majeurs surviennent pendant ce Second Âge en Terre du milieu. La série promet de couvrir plusieurs périodes comme l’alliance entre les humains et les elfes. On s’attend également à découvrir l’ascension de Sauron mais aussi la création des Anneaux de pouvoir.

Pour le moment, ce trailer nous montre bien plus la forme que le fond de la série basée sur Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

Les Anneaux de Pouvoir, quelle équipe de tournage pour la série ?

Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios

Les showrunners de la série sont John D. Payne et Patrick McKay. Ces derniers ont notamment travaillé sur des blockbusters comme Godzilla vs Kong et Star Trek : Sans limites. Pour la réalisation des deux premiers épisodes, Amazon s’est tourné vers un auteur habitué à gérer les gros budgets, Juan Antonio Bayona. Le cinéaste a notamment été salué par la presse et les spectateurs pour The Impossible ou Quelques minutes après minuit.

Pour la distribution, Prime Video joue gros puisque Les Anneaux du pouvoir s’entoure d’inconnus. On imagine que le géant souhaite des acteurs encore à leurs débuts comme à l’époque de Game of Thrones (à de rares exceptions comme Sean Bean ou Carice van Houten pour la série de HBO).

Plusieurs personnages aperçus dans les films seront présents, campés par de nouveaux interprètes. Sauron, Isildur (Maxim Baldry), Elrond (Robert Aramayo) et Galadriel (Morfydd Clark). Ian McKellen parlait de son envie de renfiler le costume de Gandalf lors d’une interview radio. Pour le moment, rien n’a été précisé par Amazon.

Les Anneaux de Pouvoir, quel budget ?

Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios Crédit : Amazon Studios

Jeff Bezos n’a pas hésité à sortir le chéquier pour s’offrir Le Seigneur des Anneaux. HBO et Netflix voulaient les droits pour la série mais Amazon a aligné 250 millions de dollars. Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, déclare que le milliardaire est « un fan de longue date de Tolkien » comme le rapporte Vanity Fair. L’ambition de Jeff Bezos était de livrer un projet épique.

Si Amazon ne confirme pas le budget, on parle de 462 milliards de dollars pour la première saison selon le gouvernement néo-zélandais (la série a été tournée en Nouvelle-Zélande). Sans oublier l’abattement fiscal de 108 millions de dollars. Les saisons suivantes seront moins coûteuses car les infrastructures seront réutilisées. En tout, Les Anneaux du pouvoir va coûter un milliard de dollars en comptant le marketing et les années à venir.

Quelle date de sortie, combien de saisons et d’épisodes ?

Pour le moment, on sait qu’Amazon souhaite 5 saisons. La second est déjà confirmée et la première commence sa diffusion le 2 septembre 2022 sur Prime Video.