Fans de Metal Gear Solid, préparez-vous : ce jeu culte va faire son grand retour

Metal Gear Solid fait partie des licences les plus cultes du jeu vidéo, mais aussi de celles dont un nouveau jeu se fait attendre désespérément. Heureusement, ils pourront se plonger dans un certain Metal Gear Solid 3 Remake dans quelque temps.

Pas d’épisode inédit à l’horizon, mais les fans se contenteront bien d’un remake après des années de vache maigre. Ils auront peut-être droit à une dose de nostalgie supplémentaire très bientôt. Un épisode iconique ne s’étant jamais exporté ailleurs que sur PS3 pourrait aussi arriver sur PS5 et Xbox Series.

Ce jeu légendaire de la saga Metal Gear Solid va enfin revenir sur PC et consoles

Et si Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots devenait enfin jouable sur une autre plateforme que la PS3 ? Dans une interview accordée à IGN, Noriaki Okamura, producteur chez Konami, suggère que le jeu venant conclure en apothéose la longue histoire de Solid Snake arrivera bientôt sur PC, PS5 et Xbox Series.

« Nous sommes tout à fait conscients de la situation de MGS 4. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment. Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 point point point (sic)… vous pouvez probablement relier les points ! », glisse Noriaki Okamura.

Il est clair que le Japonais veut faire comprendre aux fans qu’un volume 2 doit arriver et qu’il inclura bien Metal Gear Solid 4 afin de boucler la boucle. La collection pourrait aussi comprendre les épisodes PSP, à savoir Portable Ops et Peace Walker et pourquoi pas Metal Gear Rising : Revengeance. Il s’agit d’un titre apprécié, même si Hideo Kojima lui-même a toujours eu du mal à se positionner concernant la place canon ou non donnée au spin-off avec Raiden dans l’histoire de la saga.

Noriaki Okamura révèle que les personnes en charge de la licence Metal Gear Solid « sont toujours préoccupées en interne par ce qu’il faut faire pour l’avenir de la série ». Avant de plancher sur un éventuel Metal Gear Solid 6, Konami pourrait temporiser en lançant une simple collection contenant des portages d’anciens jeux, dont MGS 4.