GTA 6 : douche froide pour les joueurs qui attendaient l’ouverture des précommandes

Des courriels émanant du détaillant Best Buy laissaient penser que Rockstar allait lancer les précommandes de GTA 6 dès ce lundi. Il s’agirait finalement d’une fausse alerte, au grand dam des joueurs les plus impatients.

La toile s’est excitée il y a quelques jours au sujet de GTA 6. Un e-mail envoyé par le distributeur américain Best Buy à ses partenaires affiliés évoquait l’ouverture d’une période de précommandes du 18 au 21 mai. La troisième bande-annonce était même espérée ce lundi malgré le mutisme de Rockstar. Si plusieurs sources ont confirmé l’authenticité du courriel, on craignait toutefois qu’il s’agissait d’une erreur interne du détaillant.

GTA 6 : les précommandes n’ouvriront pas tout de suite

Nous n’avons pas encore le fin mot de l’histoire mais le soufflé est déjà en train de retomber. Le journaliste spécialisé Tom Henderson vient en effet de doucher les espoirs des fans. Dans le podcast Insider Gaming Weekly, l’expert confirme que l’email provient bien de la plateforme d’affiliation Impact mais expose ses doutes :

“Best Buy et Impact ne font aucun commentaire, ce qui est tout à fait compréhensible. Je ne voudrais pas non plus m’exprimer sous la pression de Take-Two, avec leurs avocats ou autres. Mais ce courriel était légitime. Cela signifie-t-il qu’ils avaient prévu de diffuser la bande-annonce, que la sortie a été reportée, et que ce courriel a quand même été envoyé ? Était-ce une erreur ? Nous l’ignorons“, s’interroge l’informateur.

Alors que Rockstar s’efforce de cadenasser sa communication autour de son blockbuster, il semblait étonnant que l’éditeur soit devancé par une telle fuite. D’autant que Strauss Zelnick, patron de Take-Two, avait annoncé que la campagne promotionnelle débuterait au cours de l’été. Un lancement marketing qui pourrait être introduit par l’ouverture des précommandes et la publication d’une nouvelle bande-annonce.

Selon l’insider Tom Henderson, il faudra bien attendre encore quelques semaines avant que l’éditeur entre enfin dans le vif du sujet. “Je pense qu’on a tous dit qu’on ne s’attendrait à rien de concret avant juillet, août, et surtout août, date de leur prochaine conférence téléphonique sur les résultats”, expose l’informateur. Les fans vont devoir, une fois de plus, prendre leur mal en patience.