Fort Boyard : les internautes se moquent des nouveaux tigres en image de synthèse

Les nouveaux tigres animés en 3D de Fort Boyard © France 2

Si vous l’aviez manqué, sachez que Fort Boyard est de retour pour une 33e saison cet été. Le mythique jeu télévisé de France 2 a fait ses débuts samedi 2 juillet à 21 h 20 avec un nouvel épisode, particulièrement marqué par l’absence des deux tigres de la salle du trésor.

Kashmir et Tosca, les deux derniers félins aperçus à l’écran, auront été retirés du jeu sous la décision d’Adventure Line Productions. Une première depuis la création de l’émission en 1990, prise sous couvert de « l’évolution des mentalités » des téléspectateurs, globalement plus concernés par le bien-être animal.

Les deux félins auront toutefois été remplacés par des animations en image de synthèse. Si l’idée est bienvenue et que leur création aura nécessité quatre mois de travail, ces nouveaux tigres en 3D auront été loin d’emballer les fidèles de l’émission.

Une décision bienvenue pour certains, moquée pour d’autres

Sur Twitter, certains n’auront donc pas manqué de railler cette décision. « Elle sert donc à ça la redevance TV ? » ironise par exemple un utilisateur. Un autre interpelle la boîte de prod de l’émission. « Au lieu de faire créer des tigres en images de synthèse par un stagiaire de 3ᵉ, vous auriez mieux fait d’engager 3 figurants avec ce costume. Ça aurait été plus réussi et ça aurait fait bosser des intermittents » dit-il.

« Au début, on a pensé à mettre des images d’archives des tigres, mais on s’est dit que ce serait bizarre pour le public, puisqu’il savait que les animaux n’étaient plus là » avait expliqué le producteur artistique de l’émission Guillaume Ramain au HuffPost. « On a finalement opté pour des statues de tigres dans la salle du trésor et on a décidé de les animer pour leur donner vie à la manière des gargouilles dans Le Bossu de Notre-Dame, ou des créatures dans Les Animaux Fantastiques » avait-il ajouté.

À titre d’information, les tigres ont été conçus par Seed Factory, un studio français connu pour son travail sur l’émission Laissez-vous guider, de Stéphane Bern et de Lorànt Deutsch. Comme chaque été, le jeu culte sera diffusé tous les samedis soir sur la chaîne du service public, et ce, jusqu’à la rentrée.

Première année sans regarder … une page se tourne mais sans tigres ce n'est plus #FortBoyard — Pierre-Louis Stevance (@pilouerre) July 2, 2022

Cher #FortBoyard voici l’image du Tigre en CGI du film L’Odyssée de Pi sortie en … 2012. Je dis ca je dis rien. pic.twitter.com/n0yN7QEjnV — themikl (@themikl) July 2, 2022

Nan mais la gueule des tigres dans #FortBoyard c'est trop 💀💀💀 pic.twitter.com/UQWVseg1Km — Pigeon Bleu (@PigeonBleu10) July 2, 2022

Quand je pense à la super réalisation pour rendre les tigres sympathiques les années passées… ces nouveaux tigres sont ridicules, rendez les réalistes. #FortBoyard — John Carcassonne (@JohnCarcassonne) July 2, 2022

Bonsoir @ALJ . Au lieu de faire créer des tigres en images de synthèse par un stagiaire de 3ème, vous auriez mieux fait d'engager 3 figurants avec ce costume. Ca aurait été plus réussi et ça aurait fait bosser des intermittents. #FortBoyard pic.twitter.com/R5iTIgu9gu — Cédric (@europeced) July 2, 2022