Fortnite saison 4 : les joueurs ont découvert comment utiliser les Gantelets de Fatalis de manière illimitée

Docteur Fatalis et les Gantelets arcaniques – Crédit : Epic Games

Depuis l’arrivée de la saison 4 la semaine dernière sur Fortnite, les super-héros et les super-vilains de Marvel ont envahi la carte du jeu. Elle a succédé à la saison 3 qui avait introduit un gigantesque tsunami inondant la carte au lieu de la tempête habituelle. Des lieux emblématiques du MCU tels que la base mobile des Avengers et le fief de Fatalis ont également été ajoutés sur la carte. Ce dernier a d’ailleurs remplacé Pleasant Park. C’est en se rendant dans le fief de Fatalis que les joueurs peuvent affronter l’un des plus grands méchants de Marvel qui n’est autre que le Docteur Fatalis. Une fois terrassé, le vilain lâche deux objets mythiques : les Gantelets arcaniques et la bombe mystique.

Les Gantelets arcaniques peuvent être utilisés indéfiniment avec cette stratégie d’équipe

Les Gantelets arcaniques de Fatalis octroient au joueur qui s’en équipe des super-pouvoirs très puissants. Ils permettent de tirer des projectiles d’énergie dévastateurs et de sauter en apesanteur. Néanmoins, comme toutes les armes surpuissantes de Fortnite, les Gantelets ont un cooldown. Cela signifie que le joueur doit patienter pendant une certaine période après avoir tiré plusieurs projectiles.

Des joueurs malins ont découvert une stratégie pour utiliser ces Gantelets d’une manière illimitée, c’est-à-dire qu’ils peuvent tirer des projectiles d’énergie sans interruption. Pour y parvenir, il est nécessaire de jouer en équipe. En effet, il suffit d’utiliser les Gantelets jusqu’à arriver au cooldown, puis de les laisser tomber. Un coéquipier les ramasse ensuite et le cooldown est alors annulé. De cette manière, une équipe de 2, 3 ou même 4 joueurs bénéficie d’une puissance de tir supérieure face aux autres équipes de la partie.

Bien entendu, Epic ne va pas tarder à remédier à cette nouvelle stratégie. En fait, il faudrait que le cooldown soit identique pour tous les membres d’une équipe au lieu de se réinitialiser à chaque fois que les Gantelets sont ramassés. Vous pouvez jouer gratuitement à la saison 4 de Fortnite. Le battle royale ayant été récemment retiré de l’App Store et du Play Store, vous ne pourrez malheureusement pas en profiter sur iOS. Sur Android, vous devez télécharger le jeu directement depuis le site d’Epic Games.

Source : SlashGear