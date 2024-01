iPhone 16 : le nouveau bouton de capture va changer votre manière de prendre des photos

Il se murmure que les iPhone 16 seront affublés d’un nouveau bouton pour capturer des photos et des vidéos. Celui-ci permettrait en outre de faire plusieurs manipulations comme les zooms et la mise au point grâce à sa surface tactile.

Concept d’iPhone 16 © Technizo Concept

Quelques mois après la sortie de l’iPhone 15, les contours de son successeur commencent déjà à se dessiner. Attendu pour la rentrée prochaine, l’iPhone 16 devrait notamment se doter d’un nouveau bouton dédié à la photo. Apple veut visiblement faciliter l’accès à l’appareil photo tout en simplifiant la réalisation de certaines manipulations. Et cela passera par l’intégration d’un nouvel interrupteur sur la tranche de son smartphone.

Jusqu’alors, l’arrivée de ce nouveau bouton de capture avait simplement fait l’objet de fuites peu détaillées. The Information vient désormais de confirmer son existence, dévoilant par la même occasion des informations plus concrètes. En l’occurrence, le nouveau bouton de capture ne se contentera pas de prendre des clichés. Il sera affublé d’une surface tactile qui réagira aussi bien au toucher qu’à la pression que vous exercerez dessus.

A quoi servira le nouveau bouton de capture ?

Outre la capture, vous pourrez ainsi affiner le zoom en faisant glisser votre doigt dessus. Il sera également possible de faire une mise au point en appuyant légèrement sur le bouton. Si vous l’actionnez plus fortement, la capture s’enclenchera. Le rapport précise en outre que le bouton se nichera à côté du bouton de verrouillage. Et ne vous y trompez pas, ce nouveau interrupteur serait bien mécanique avec une surface tactile permettant de réaliser les actions susmentionnées.

Chose appréciable, le constructeur prévoirait d’intégrer le nouveau bouton de capture sur les quatre modèles de sa gamme. D’ailleurs, le bouton Action, réservé pour le moment aux iPhone 15 Pro, s’inviterait également sur les quatre déclinaison d’iPhone 16. Pour information, Apple a testé quatre designs avec des tailles, des emplacement et des fonctionnalités différents. Finalement, le constructeur aurait choisi de calquer le bouton action de l’iPhone 15 pour ses futurs flagships.

Toujours au niveau de design, il est fortement possible que les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max soient légèrement plus grands que leur prédécesseurs. Selon le journaliste Mark Gurman, ils pourraient mesurer respectivement 6,3 et 6,9 pouces.

TL;DR Un nouveau bouton de capture devrait équiper les futurs iPhone 16.

Celui-ci permettrait de prendre des photos mais aussi d’ajuster le zoom et de faire l’autofocus.

Les quatre modèles devraient en bénéficier.

Source : The Information