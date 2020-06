Freebox V8 « POP » : Netflix publie des infos sur la prochaine box de Free

Si le quatrième pilier des télécoms a attiré sur lui les regards avec sa Freebox Delta et son onéreux boîtier Devialet que nous avons pu tester ici, il n’en oublie pas pour autant le reste de sa gamme, plus modeste, mais plus accessible également. Les Freebox Révolution et Mini 4K commencent à vieillir doucement, l’une étant sortie en 2010 et l’autre en 2015. Il en va de même pour la Freebox Crystal qui est en réalité une Freebox V5 recarossée en 2013.

Crédit : Free

Il est donc temps pour Free de donner un coup de jeune à son coeur de gamme. La Freebox V8 est censée combler ce besoin. Dans une interview accordée aux Échos et publiée le 10 février, Thomas Reynaud, directeur général d’Illiad (la maison-mère de Free), annonçait « que dans les semaines qui viennent, nous lancerons la Freebox V8 », confirmant ainsi les précédentes indiscrétions. Hélas, ce lancement a été repoussé à cause de l’épidémie de COVID-19.

Les choses auraient pu en rester là, mais surprise : Netflix a eu la bonne idée de faire apparaitre une nouvelle Freebox « POP » dans un listing d’une page d’aide de son site Internet. La Freebox POP a depuis disparu de la page en question, rendant d’autant plus crédible la possibilité qu’il s’agisse bien de la future Freebox V8.

Hello, Freebox POP with Dolby Atmos and 5.1 surround sound cc @UniversFreeboxhttps://t.co/OSRB3eXh4v pic.twitter.com/4a9tJGHgvp — Jérôme Derozard (@derozard) June 23, 2020

Retrouver une box de milieu de gamme, pas chère et « qui fasse rêver »

L’objectif du fournisseur d’accès est de proposer un produit pour un public de masse. En mai 2019, Xavier Niel avait indiqué sa volonté de retrouver “un centre de gamme qui soit une offre accessible transparente qui fasse rêver [et] d’aller convaincre des abonnés avec une box qui ne coûte pas des fortunes à fabriquer”.

Cette nouvelle Freebox POP ne s’était quasiment pas livrée jusqu’à maintenant. Nommée Freebox V8 en interne, elle apparaît sous le nom de code « FbxV8am » d’après une source d’Android Rumors. Sous ce nom barbare se dissimulerait la dénomination « Freebox V8 Amlogic », rapporte Univers-Freebox. Une référence directe au processeur utilisé. Il s’agirait donc d’un Amlogic S905X2 (avec un GPU Mali-G31 MP2), moins coûteux qu’un processeur Broadcom utilisé par la Livebox V5, par exemple.

On retrouve ce processeur Amlogic dans diverses box Android TV, la Freebox V8 fonctionnant elle aussi avec le système d’exploitation de Google. Ceci pourrait d’ailleurs lui donner les clés pour prendre la succession de la Freebox Mini 4K, elle aussi sous Android.

La dernière fuite provenant de Netflix ajoute quelques caractéristiques à cette future Freebox POP. On y apprend ainsi qu’elle prend en charge le son surround 5.1 et le Dolby Atmos, et le support de la 4K Ultra HD est bien entendu confirmé.

Source : Les Echos