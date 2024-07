Les Français abandonnent les SMS et les appels au profit des réseaux sociaux, la fin d’une ère

Les SMS et les appels ne plaisent plus vraiment aux consommateurs français selon un nouveau rapport trimestriel. Les utilisateurs préfèrent, sans surprise, les réseaux sociaux et messageries pour communiquer.

Les appels et SMS continuent de décliner en France, avec une baisse de 3,8% pour les appels et 10% pour les SMS début 2024

Les réseaux sociaux et messageries instantanées remplacent progressivement les moyens de communication traditionnels

La consommation de données mobiles augmente, reflétant l’adoption croissante des solutions basées sur internet

Ce n’est pas une surprise, les réseaux sociaux ont largement pris le pas dans nos moyens de communication. Beaucoup d’utilisateurs passent par les messageries de Meta, WhatsApp ou encore Instagram pour discuter. Les utilisateurs français n’y échappent pas selon les données de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la presse (Arcep).

Les SMS et les appels ne plaisent plus aux Français

Le régulateur français des télécommunications a publié son rapport trimestriel sur les usages des utilisateurs français en termes de communication pour le premier trimestre 2024. Et notre comportement révèle des tendances significatives en termes d’évolution.

L’utilisation des services traditionnels de téléphonies, comme les SMS et les appels vocaux, continue de décliner. En début d’année 2024, le nombre moyen de minutes d’appels par Français a diminué de 3,8 % par rapport à la même période, l’an dernier. Elle concerne particulièrement la téléphonie fixe mais aussi la téléphonie mobile. Le volume de minutes consommées en roaming diminue aussi, ce qui s’explique l’utilisation croissante d’internet pour passer des appels à l’étranger.

Pour les SMS, c’est encore pire : les utilisateurs français ont échangé près de 10 % de SMS en moins en début d’année 2024 par rapport à la même période, l’an dernier, ce qui poursuit une tendance à la baisse qui dure depuis cinq ans. Contrairement aux appels vocaux, les SMS n’ont pas connu de regain d’intérêt pendant le confinement lors de la pandémie de COVID-19. C’est même le contraire puisque leur utilisation a connu une baisse plus prononcée pendant cette période, allant jusqu’à 22 % en moins.

Les statistiques montrent que les utilisateurs français envoient, en moyenne, 103 SMS par mois, passant 3h30 en appel depuis un téléphone mobile et 57 minutes en appel depuis une ligne fixe.

Les Français se tournent vers les réseaux sociaux et messageries

À contrario, la consommation de données mobiles augmente constamment. La hausse peut être attribuée à une utilisation croissante des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée qui remplacent progressivement les SMS et les appels. Sans oublier le streaming audio et vidéo, la navigation web, etc.

L’Arcep souligne toutefois que la croissance de la consommation de données est moins rapide au début d’année 2024 qu’elle ne l’était à la même période en 2023. En moyenne, un abonné français à un forfait mobile consomme 16 Go de données par mois, soit 1 Go de plus que l’année précédente.

L’utilisation des données en roaming a aussi progressé de 25 %. La hausse est en partie attribuée à des offres de forfaits mobiles très attractives comme celles de Free qui permet une utilisation des données à l’étranger.

L’Arcep montre l’évolution continue des habitudes de communication des utilisateurs français avec une transition marquée des services traditionnels vers des solutions basées sur internet. Ce qui souligne l’importance croissante des applications de messagerie et des réseaux sociaux dans les communications quotidiennes, en plus de l’adoption généralisée des smartphones.