Freebox Pop : Free offre la migration et l’envoi aux abonnés Freebox Mini 4K

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Free offre également les frais d’envoi du Freebox Player (10 €) et du répéteur Wi-Fi (10 €). Cette offre serait seulement disponible jusqu’à la fin du mois de juillet.

Crédit : Free

Tous les abonnés qui ont fait une demande de migration ont normalement reçu un e-mail de Free. « Bonne nouvelle, en tant qu’abonné Freebox Mini 4K, Free vous offre actuellement les frais de migration et les frais d’envoi de vos nouveaux équipements. C’est automatique, vous n’avez rien à faire », indique le message ».

Freebox Delta, Révolution, mini 4K, One, Crystal : nouvelles fonctions pour toutes les box Free

Il est intéressant de voir que Free permet à ses anciens abonnés de changer d’offre sans devoir payer de frais de migration, comme c’est souvent le cas chez la concurrence. Ce qui est étonnant, c’est que cette offre ne soit pas disponible pour les abonnés à la Freebox Révolution, pourtant plus ancienne. Après tout, ce sont eux qui ont le plus de raisons de migrer vers cette nouvelle Freebox Pop.

La Freebox Pop, une box plutôt complète

Nous avions suivi l’annonce de la Freebox Pop le 7 juillet. Son design n’est pas conventionnel. En effet, celle-ci est toute ronde ! C’est également le cas du Player et du répéteur.

Free, SFR, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box Internet ?

Concernant les caractéristiques de cette box, elle est compatible ADSL2+, VDSL2 et Fibre. Elle peut atteindre 5 Gbps en téléchargement et 700 Mbps en upload. Compatible WiFi AC 2100, celle-ci n’est malheureusement pas compatible WiFi 6.

Pour ce qui est du Player, celui-ci est compatible, Dolby Atmos, son surround 5.1 propose de la 4K Ultra HD. On retrouve également la TNT DVB-T2, le Dolby Surround, le Dolby Vision et le HDR. Parfait pour regarder des films et séries sur Netflix, Amazon Prime ou Disney+, à condition d’avoir une télévision compatible avec toutes ces technologies.

Son prix lui est de 29,99 € pendant un an sans engagement puis 39,99€ après un an. Free propose avec cette offre son forfait mobile 4G+ illimité à seulement 9,99 € par mois sans engagement.

Source : Universfreebox