Furiosa détrôné des films les plus piratés de la semaine, une surprise prend la tête du top 10

Nouveau classement des films les plus piratés pour la semaine du 10 juin. Surprise : Hit Man de Richard Linklater s’empare de la tête et détrône Furiosa: Une Saga Mad Max qui était en premier.

Les ayants droit ont beau prendre des mesures drastiques, le piratage ne cesse pas. Comme toutes les semaines, Torrent Freak dévoile son classement des films qui ont été les plus piratés et cette fois-ci, on s’intéresse au top 10 jusqu’au 10 juin. Ça ne vous étonnera pas, on retrouve uniquement des sorties récentes.

Les pirates se tournent, sans surprise, vers des films étasuniens à gros budget avec un top 10 qui reflète le box-office. Hit Man avec Glen Powell (Top Gun : Maverick) arrive en tête, ce qui est dommageable pour le long-métrage puisqu’il arrivera courant septembre sur Canal+ sans passer par les salles obscures. Qu’il soit disponible en téléchargement dès à présent impactera ses scores à la rentrée, à n’en pas douter.

Top 10 des films les plus torrentés de la semaine

Voici le top 10 des films les plus piratés cette semaine du 10 juin, avec leur note IMDb :

Hit Man (7,1) The Fall Guy (7,1) Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (6,3) Civil War (7,4) Atlas (5,7) Dune, deuxième partie (8,8) Furiosa: Une Saga Mad Max (7,9) The Ministry of Ungentlemanly Warfare (7,1) Les Intrus (4,8) SOS Fantômes : La Menace de glace (6,2)

Furiosa: Une Saga Mad Max a beau être un excellent film qui s’élève au-dessus des blockbusters actuels comme nous l’expliquions dans notre critique, le box-office n’est pas bon et les pirates se jettent dessus en téléchargement illégal. Dune, deuxième partie est quant à lui un carton et idem, les internautes sont au rendez-vous pour récupérer une copie illicite.

Pour le reste, Atlas, production exclusive Netflix, reste en 5e position malgré des critiques très négatives. Puisque l’on parle de mauvais retours, le film d’horreur Les Intrus s’offre une place vers la fin du classement. Il s’agit du troisième film de la franchise The Strangers et le début d’une nouvelle trilogie.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les nouvelles entrées dans ce classement du top 10 des films les plus piratés.