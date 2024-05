Téléchargement illégal : le top 10 des films les plus piratés de la semaine, Ryan Gosling en tête

Top des films piratés fin mai 2024 © Tom’s Guide

Avec la hausse des prix des services de streaming, l’attrait pour les films piratés reste fort. Chaque semaine, une analyse révèle les tendances actuelles du piratage, mettant en lumière les films les plus convoités par les utilisateurs de sites torrent. Le dernier rapport de TorrentFreak pour la semaine se terminant le 27 mai 2024 ne fait pas exception et dévoile une liste dominée par The Fall Guy, suivi de près par Civil War et Atlas.

Quels sont les films les plus téléchargés fin mai 2024 ?

Voici la liste des films les plus téléchargés pour la semaine se terminant le 27 mai 2024, accompagnée de leur note IMDb :

The Fall Guy – 7.1 Civil War – 7.4 Atlas – 5.7 Godzilla x Kong: The New Empire – 6.3 Dune: Part Two – 8.8 The Ministry of Ungentlemanly Warfare – 7.1 Boy Kills World – 6.5 Ghostbusters: Frozen Empire – 6.2 Challengers – 7.6 Kung Fu Panda 4 – 6.4

The Fall Guy, en tête de liste, est un nouveau venu qui a rapidement capté l’attention des amateurs de torrents, probablement grâce à ses scènes d’action et à son casting charismatique. Le film reçoit une note de 7.1 sur IMDb, une réception plutôt favorable par le public.

Civil War se classe deuxième, avec une appréciation légèrement supérieure à celle de The Fall Guy, affichant une note de 7.4. Ce film explore des thèmes complexes et sombres, offrant une réflexion sur les conflits internes qui déchirent les sociétés contemporaines.

Quant à Atlas avec Jennifer Lopez, malgré une note plus modeste de 5.7, il complète le trio de tête, illustrant peut-être un intérêt pour des thèmes de science-fiction ou d’aventure, malgré des critiques très mitigées.

Cette semaine, la liste est aussi marquée par des films qui caracolent toujours en tête. Parmi ces titres bien logés, Godzilla x Kong: The New Empire et Dune: Part Two retiennent toujours l’attention, le dernier recevant la note la plus élevée de la liste avec un impressionnant 8.8 sur IMDb.

Les statistiques montrent aussi que des films continuent à intéresser les pirates longtemps après leur sortie, comme le montre la présence de Kung Fu Panda 4, toujours populaire dans les téléchargements malgré une performance critique plus modeste.