G-Case : cette coque veut transformer votre Nintendo Switch en robot Gundam

« Ne nous dites pas que vous n’avez pas reconnu le style au premier coup d’œil. Oui ! Il provient de notre anime préféré : Gundam » indique le fabricant d’accessoires Plenbo sur la page Kickstarter dédiée de la G-Case, une sorte de coque de protection tout-en-un pour Nintendo Switch et Nintendo Switch OLED (retrouvez notre test de la console ici).

Sur le papier, cette coque comprend tout ce dont vous avez besoin : une batterie modulaire, des poignées interchangeables, un étui pour Joy-Con amovible, des emplacements pour jeux supplémentaires, etc. La bonne nouvelle, c’est que même si rien n’indique qu’elle sera un jour bel et bien commercialisée, la campagne a déjà levé plus de 150 000 € sur l’objectif de 17 500 €.

5 heures d’autonomie en plus, des grips interchangeables, des rangements, en veux-tu, en voilà

Quand on vous dit « tout-en-un », c’est véritablement le cas. Sur le papier, cette coque G-Case a tout pour plaire. Si son but premier est de protéger votre console, elle profite de nombreux composants modulaires, tels qu’une batterie modulaire de 5000 mAh, avec jusqu’à 5 heures d’autonomie en plus. Cette batterie permet même à la coque de charger d’autres appareils, comme votre smartphone, grâce à un port USB-C.

La coque affiche d’autres petits détails forts sympathiques. Par exemple, ses grips sont interchangeables avec trois modèles différents, en fonction de la taille de votre main. Il y a des emplacements pour ranger ses jeux sous les grips, il y a un Dock et même une petite béquille dédiée, que l’on espère plus solide que celle de la Switch. On retrouve également une sorte de Comfort Grip détachable, vous savez, ce socle qui permet de rassembler deux Joy-Con pour former une manette.

Vous pouvez précommander la G-Case ici pour 79 $ (environ 70 €) ou acheter un ensemble comprenant plein d’extras pour 169 $ (environ 150 €).

