Galaxy S21 : Samsung va corriger le problème d’écran survenu avec Android 12

Android 12 est arrivé la semaine dernière sur les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra avec la mise à jour de One UI 4.0. Celle-ci apporte plusieurs améliorations en plus des nouvelles fonctionnalités d’Android 12. Néanmoins, plusieurs utilisateurs n’ont pas eu que de belles surprises avec la mise à jour. En effet, ils rencontrent un problème d’écran sur leur Galaxy S21, tous modèles confondus, depuis l’installation d’Android 12.

Les utilisateurs ont signalé sur les forums que l’interface de leur smartphone a des problèmes de latence. En fait, le bug semble être directement lié au taux de rafraîchissement de l’écran. Avec le taux de rafraîchissement adaptatif activé, le Galaxy S21 adapte le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché à l’écran et des entrées tactiles de l’utilisateur.

Les utilisateurs signalent un bug du taux de rafraîchissement de l’écran sur leur Galaxy S21 tournant sous Android 12

Depuis l’arrivée d’Android 12, l’écran du Galaxy S21 repasse immédiatement à 60 Hz après chaque entrée tactile, indépendamment de ce qui est affiché à l’écran. Dès que l’utilisateur soulève son doigt de l’écran, l’interface utilisateur et les animations perdent instantanément leur fluidité et s’affichent plus lentement. Ce problème entraîne aussi un défilement saccadé dans l’interface utilisateur et dans les différentes applications.

Apparemment, le problème d’écran surviendrait uniquement sur les Galaxy S21 équipés du Snapdragon 888. Cela concernerait donc principalement les utilisateurs aux États-Unis et en Corée du Sud. Comme nous l’avons vu dans notre test du Galaxy S21 Ultra, le flagship de Samsung est équipé de la puce Exynos 2100 en Europe et donc en France.

Enfin, un modérateur officiel du forum Samsung a confirmé que le problème a effectivement été identifié. La firme sud-coréenne va donc bientôt le corriger, probablement dans la prochaine mise à jour logicielle. D’ailleurs, Google doit aussi corriger de son côté les problèmes d’écran qui touchent le Pixel 6 Pro.

