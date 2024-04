Galaxy S23 : One UI 6.1 provoque un gros bug de déverrouillage, voici comment y remédier

Galaxy S23 © Xavier Regord / Tom’s Guide

One UI 6.1 a permis d’introduire Galaxy AI sur des modèles légèrement plus anciens que le S24. Les fonctionnalités boostées à l’IA s’invitent désormais sur la série Galaxy S23 composée pour rappel du S23 classique, du S23+, du S23 Ultra et du S23 FE. One UI 6.1 a également intégré plusieurs modes qui permettent de prolonger la durée de vie de votre batterie. Mais comme souvent lors du déploiement d’une mise à jour d’ampleur, quelques problèmes ont été signalés par les internautes.

Sur plusieurs fils Reddit, les utilisateurs ayant téléchargé la nouvelle itération dénoncent des bugs sur le capteur d’empreintes digitales. “De façon aléatoire, mon capteur n’enregistre pas ma saisie lorsque j’essaie de déverrouiller le téléphone. Il n’y a aucune erreur, l’animation de l’icône d’empreinte digitale réapparaît une fois que je touche l’écran et je dois toucher à nouveau cette partie pour déverrouiller le téléphone”, déplore un usager.

Galaxy S23 : le lecteur d’empreintes digitales fait des siennes

“J’ai exactement le même problème, renchérit un autre utilisateur. Je viens de mettre à jour mon téléphone aujourd’hui et il peine à se déverrouiller. L’animation se réinitialise et je dois le refaire une seconde fois”. Le bug affecte les Galaxy S23, S23+, S23 Ultra et S23 FE mis à jour avec la nouvelle surcouche One UI 6.1. Samsung devrait être en mesure de l’éliminer dans les jours ou les semaines qui viennent.

En attendant, un utilisateur a partagé une astuce permettant de régler le problème. Celle-ci consiste à désactiver l’animation du capteur d’empreintes digitales. Pour ce faire :

Ouvrez les Paramètres .

. Accédez au menu Sécurité et confidentialité section Données biométriques .

section . Désactivez l’option Afficher effet de transition lors du déverrouillage.

Ce n’est pas la première fois que les smartphones S23 de Samsung tirent la langue. L’année dernière, certains utilisateurs avaient dû composer avec un défilement saccadé dans certaines applications. Des détenteurs de Galaxy S23 avaient également été confrontés à des problèmes de connexion WiFi.