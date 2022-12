Galaxy S23 : voici le design des nouveaux smartphones de Samsung

Une source vient de dévoiler les maquettes des trois modèles des futurs Galaxy S23. On notera la disparition du module photo sur les trois versions afin de laisser place uniquement aux capteurs. En dehors de ça, ces images confirment ce que nous avions déjà vu par le passé.

Le design des S23 dévoilé © SlashLeaks

La série des Samsung Galaxy S23 devrait être lancée au début de l’année prochaine. Si l’on en croit la rumeur, l’événement de lancement aura lieu la première semaine de février. La dernière fuite en date : des unités factices révélées par SlashLeaks qui dévoilent la conception des prochains téléphones de la série Galaxy S23.

Les unités factices sont généralement fabriquées par des fabricants de coques sur la base des détails divulgués par des sources de l’industrie. De ce qu’on avait déjà vu, cette nouvelle série d’images confirme leur conception et suggère que les rendus de précédemment divulgués étaient légitimes.

Galaxy S23 : à quoi ressemblera leur design ?

Selon les rendus, la série Galaxy S23 arborera un design à cadre plat légèrement carré. Le Galaxy S23 Ultra ressemble à son prédécesseur, tandis que le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Plus ont subi quelques modifications.

Les images révèlent que les téléphones ont les touches d’alimentation et de volume sur le bord droit, tandis que le plateau SIM est sur la gauche. En bas, il y a les microphones, la grille des haut-parleurs et un port USB Type-C. L’avant continue d’arborer une découpe perforée en haut au centre.

Le Galaxy S23 Ultra serait doté d’un écran Dynamic AMOLED, QHD+ de 6,8 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que la taille de l’écran soit la même, il est dit qu’elle serait plus lumineuse que les modèles d’iPhone 14 Pro. Selon une fuite récente, l’écran du S23 Ultra aura une luminosité maximale de 2200 nits.

À lire : Galaxy S23 Ultra : sa caméra testée contre un S22 Ultra et un Pixel 7 Pro

Le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Plus partageront le même matériel photo. Ils comprendront un appareil photo principal de 50MP, un appareil photo ultra-large de 12MP et un téléobjectif de 10MP. Pour les selfies, il y aura une caméra frontale de 12MP.

La taille de l’écran et la capacité de la batterie varient. Le Galaxy S23 comportera un écran Full HD+ AMOLED de 6,1 pouces, tandis que le S23 Plus comportera un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+. Les deux modèles prendront en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

On dit que le Galaxy S23 contient une batterie de 3900 mAh, tandis que le Galaxy S23 Plus comportera une cellule de 4700 mAh et l’Ultra de 5000 mAh. Les trois modèles seront équipés d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot.