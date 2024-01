Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra pas chers : où les précommander au meilleur prix ? 

Après une longue attente, la nouvelle gamme de Galaxy S24 vient d’être présentée par Samsung. Ils sont désormais en précommande et la marque propose plusieurs offres sur son nouveau smartphone avant même sa sortie. Voici où acheter les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra au meilleur prix.

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 viennent d’être dévoilés le 17 janvier lors de la conférence Galaxy Unpacked. Ces nouveaux mobiles vont être disponibles à partir du 30 janvier, mais ils sont déjà en précommande. Quoiqu’il arrive, ils embarquent un certain nombre de nouveautés, dont un design qui a été revu par rapport aux anciennes générations. De même, certains vont embarquer le fameux processeur Snapdragon 8 Gen 3. Voici où précommander les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra moins chers et au meilleur prix.

À lire aussi : tout savoir sur les nouveaux smartphones Samsung

Où précommander les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra au meilleur prix ?

La nouvelle gamme de smartphones Samsung est actuellement en précommande sur le site du fabricant et des revendeurs spécialisés. D’autre part, on note une baisse de prix pour les Galaxy S24 par rapport au S23. C’est le cas de toutes les versions à l’exception du S24 Ultra dont, le prix, selon le modèle, est soit stable soit en augmentation.

Samsung Galaxy S24 :

Samsung Galaxy S24+ :

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Voici les tarifs officiels :

Galaxy S24, 8 Go / 128 Go à 899 €

Galaxy S24, 8 Go / 256 Go à 969 €

Galaxy S24+, 12 Go / 256 Go à 1169 €

Galaxy S24+, 12 Go / 512 Go à 1289 €

Galaxy S24 Ultra, 12 Go / 256 Go à 1469 €

Galaxy S24 Ultra, 12 Go / 512 Go à 1589 €

Galaxy S24 Ultra, 12 Go / 1 To à 1829 €

Il va être possible de précommander les Galaxy S24 entre le 17 et 30 janvier. Bien évidemment, Samsung propose différentes offres sur cette période. Comme toujours, vous pouvez avoir la version 512 Go de votre S24 Ultra au prix du modèle 1 To. Cette réduction est valable sur tous les appareils et également dans de nombreuses enseignes comme Boulanger ou Amazon. Sinon, sur le site du fabricant une coque officielle JO Paris 2024 est incluse peu importe le produit choisit. Enfin, le bonus de reprise peut atteindre 670 euros pour le S24 Ultra et 450 euros pour le S24.

Pour finir, Amazon est la seule enseigne pour le moment à proposer le chargeur de 25W avec le smartphone

À lire aussi : quelles sont les différences de prix entre les S23 et S24 ?

Quelles sont les nouveautés des Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra ?

Comme chaque année, les Samsung Galaxy S24 vont proposer leurs lots de nouveautés. Bien évidemment, on va retrouver des différences entre les différentes versions. Avant toute chose, il est bon de noté que certains modèles vont embarquer le SoC Snadragon 8 Gen 3 tandis que d’autres seront équipés du Exynos 2400. Dans tous les cas, voici les différentes fiches techniques des appareils.

Galaxy S24

Écran : OLED LTPO de 6,2 pouces, FHD+, 1 à 120 Hz

Processeur : Exynos 2400

Stockage : 128 ou 256 Go

Mémoire vive : 8 Go de ram

Module photo : grand angle de 50 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx et téléobjectif x3 de 10 Mpx / frontal de 12 Mpx

Batterie : 4000 mAh

Galaxy S24+

Écran : OLED LTPO de 6,7 pouces, QHD+, 1 à 120 Hz

Processeur : Exynos 2400

Stockage : 256 ou 512 Go de ram

Mémoire vive : 12 Go de ram

Module photo : grand angle de 50 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx et téléobjectif x3 de 10 Mpx / frontal de 12 Mpx

Batterie : 4900 mAh

Galaxy S24 Ultra

Écran : OLED LTPO de 6,8 pouces, QHD+, 1 à 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

Stockage : 256, 512 Go ou 1 To

Mémoire vive : 12 Go de ram

Module photo : principal de 200 Mpx, ultra grand angle de 12 Mpx, téléobjectif x3 de 10 Mpx et téléobjectif x5 de 50 Mpx / frontal 12 Mpx

Batterie : 5000 mAh

Enfin, comme son prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra est livré avec le stylet S Pen. De plus, le fabricant annoncé 7 années de mises à jour de sécurité et de l’OS. Mais du côté de l’IA que se trouve la véritable nouveauté de ce smartphone. En effet, cette dernière est capable de traduire des appels en temps réel. La fonction est également compatible avec Messenger, Whatsapp, Instagram et évidemment avec vos SMS.

À lire aussi : notre sélection des meilleurs smartphones Samsung