Samsung Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra : faut-il acheter le dernier smartphone ?

Samsung a officialisé ses prochains fleurons, au côté de la Galaxy Ring, lors du dernier Galaxy Unpacked, qui s’est tenu le 17 janvier 2024. Les nouveaux smartphones de la gamme Galaxy S24, qui seront disponibles dès le 30 janvier, apportent comme chaque année leur lot d’améliorations. Nous allons ici nous concentrer sur les nouveautés du modèle le plus premium de la gamme, le Galaxy S24 Ultra, afin de voir en quoi il diffère de son prédécesseur, le S23 Ultra. Bien que les deux smartphones semblent très proches en apparence, le dernier modèle en date met toutefois le pied à l’étrier en proposant pour la première fois sa propre IA générative.

En plus de cela, le smartphone s’améliore en photo, gagne en puissance, et bénéficie désormais de sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité. Est-ce suffisant pour faire pencher la balance en sa faveur ? C’est ce que nous allons voir dans ce comparatif entre le Galaxy S24 Ultra et le S23 Ultra.

🤳 Le design : un corps en titane plus robuste

Le nouveau Galaxy S24 Ultra troque la robe en aluminium de son prédécesseur pour du titane, un matériau beaucoup plus résistant et aussi plus léger, en vogue sur les smartphones premium comme l’iPhone 15 Pro Max. Grâce à cela, le dernier fleuron sud-coréen devient 56 % plus résistant que le S23 Ultra, selon Samsung. Ce qui est loin d’être anecdotique.

Toujours certifié IP68, le Galaxy S24 Ultra bénéficie en prime du dernier verre de protection de Corning, et accessoirement son plus solide à ce jour. En effet, grâce à ses performances optiques, le Gorilla Glass Armor réduit considérablement la réflectance. Il délivre de surcroît une bien meilleure résistance aux chocs et rayures que le Gorilla Glass Victus 2, présent sur la génération précédente.

Autrement, le smartphone n’adopte pas un design si différent de son aîné. Si ce n’est que les bords du smartphone sont désormais totalement plats, à l’inverse de ceux du S23 Ultra, qui restent légèrement incurvés. Les bordures sont également plus fines sur la dernière mouture. La nouvelle cuvée 2024 est par ailleurs légèrement plus compacte que son prédécesseur :

Dimensions et poids du Galaxy S24 Ultra : 162.3 x 79.0 x 8.6 mm / 232 g ;

/ ; Dimensions et poids du Galaxy S23 Ultra : 163 x 78.1 x 8.9 mm / 234 g.

Le stylet S-Pen est toujours fourni avec le smartphone, et intègre toujours un rangement dédié sur sa tranche inférieure. Le nouveau Galaxy S24 Ultra est par ailleurs disponible en sept coloris : noir, gris, violet, ambre, bleu, vert et orange ; en lieu et place des huit teintes du modèle précédent : noir, crème, vert, lavande, lime, bleu ciel, graphite et rouge.

📱 L’écran : une luminosité accrue et moins de reflets

Samsung aurait eu tord de modifier complètement un écran d’aussi bonne qualité que celui du Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy S24 Ultra reprend donc le magnifique écran du modèle précédent, à la définition QHD+, et toujours certifié HDR10+. Ce dernier passe toutefois à une résolution de 505 ppp, contre 501 ppp. Par ailleurs, ses bords complètement plats lui permettent d’afficher une définition légèrement supérieure de 3120 x 1440p, contre 3088 x 1440p sur le modèle précédent.

La dalle AMOLED 2X du S24 Ultra conserve une diagonale de 6,8 pouces, et profite toujours bien évidemment de la technologie LTPO, qui lui permet de faire varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, pour une fluidité et une efficacité énergétique optimales.

La grande nouveauté sur ce modèle, est qu’il bénéficie d’une luminosité accrue, qui peut atteindre désormais jusqu’à 2600 nits en plein soleil. De plus et comme nous l’avons abordé dans la partie précédente, le verre Corning Gorilla Glass Armor réduit les reflets au maximum, pour une immersion optimale. Enfin et grâce à la technologie Vision Booster, déjà présente sur les anciens modèles, le rendu d’image est optimisé en fonction des conditions d’éclairage.

🆚 Quelles sont les différences techniques entre le Galaxy S24 Ultra et le S23 Ultra ?

Afin de vous permettre de comparer rapidement le Galaxy S24 Ultra et son prédécesseur, nous avons rassemblé leurs caractéristiques techniques dans le tableau suivant

Galaxy S24 Ultra Galaxy S23 Ultra Dimensions 162.3 x 79.0 x 8.6 mm 163 x 78.1 x 8.9 mm Poids 232 g 234 g Écran OLED LTPO 6,8″ – QHD+ (3120 x 1440p) – 505 ppp – 1 à 120 Hz OLED LTPO 6,8″ – QHD+ (3088 x 1440p) – 501 ppp – 1 à 120 Hz Processeur Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Carte graphique Adreno 750 Adreno 740 Mémoire vive (RAM) 12 Go LPDDR5X 8 ou 12 Go LPDDR5X Système d’exploitation / Surcouche Android 14 / OneUI 6.1 Android 13 / OneUI 5.1 Capacité de stockage 256, 512 Go ou 1 To 256, 512 Go ou 1 To Définition des appareils photo arrière 200 + 50 + 12 + 10 Mpx 200 + 12 + 10 + 10 Mpx Définition de l’appareil photo avant 12 Mpx 12 Mpx Batterie / puissance de charge 5000 mAh / 45 W 5000 mAh / 45 W Certification d’étanchéité IP68 IP68 Connectivité Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 Coloris Noir, gris, violet, ambre, bleu, vert, orange Noir, crème, vert, lavande, lime, bleu ciel, graphite, rouge Prix officiel 1 469 € (256 Go) ou 1 589 € (512 Go) ou 1 829 € (1 To) 1 419 € (8/256 Go) ou 1 599 € (12/512 Go) ou 1 839 € (12/1 To)

⚙️ Les performances : un Soc plus puissant, une IA omniprésente et sept ans de mises à jour

Un boost de puissance

Comme une poignée de smartphones avant lui, le Galaxy S24 Ultra se dote du dernier Soc de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 3. Il est le seul de la famille S24 à en bénéficier, les deux autres modèles de la gamme doivent quant à eux se contenter de l’Exynos 2400, qui devrait toutefois afficher de belles performances.

Ce CPU, gravé en 4 nm, profite de 8 cœurs, dont un principal cadencé à 3,19 GHz, cinq intermédiaires à 2,96 GHz, et deux à 2,27 GHz. Selon Samsung, il bénéficie d’un NPU 41 % plus puissant, et est environ 20 % plus performant que le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe toute la gamme Galaxy S23. La version “for Galaxy” du Soc devrait donc permettre au Galaxy S24 Ultra de surperformer, et de justifier même d’une efficacité énergétique supérieure à celle de l’A17 Pro des iPhone 15 Pro.

Propulsé par ce monstre de puissance, et bénéficiant de 12 Go de RAM, ainsi que d’un GPU Adreno 750, le Galaxy S24 Ultra offrira des performances graphiques 30 % supérieures au modèle précédent, qui est déjà un monstre en gaming. Le dernier smartphone de la firme sud-coréenne bénéficie de surcroît d’une chambre à vapeur presque deux fois plus grande que celle de son prédécesseur, ce qui lui permettra de rester au frais, même en cas de sessions intensives. Enfin, le modèle le plus premium de la gamme 2024 sera disponible en plusieurs déclinaisons de 256 Go, 512 Go et 1 To, à l’instar de son aîné.

Le Galaxy S24 Ultra suit la tendance en introduisant sa propre IA générative

L’une des nouveautés les plus importantes sur ce smartphone, reste l’adoption de nouvelles fonctionnalités intelligentes, baptisées Galaxy AI. Ces dernières reposant en grande partie sur les dernières générations de puces mobiles, qui profitent de NPU surpuissants. Toutefois, et bien que la gamme S24 soit dans un premier temps la seule à bénéficier de ces fonctions, d’autres modèles en profiteront à leur tour grâce à la mise à jour OneUI 6.1.

Ces nouvelles fonctions dopées à l’IA visent à enrichir l’expérience utilisateur. L’une des fonctions les plus prometteuses restent sans aucun doute la traduction instantanée de vos conversations, que cela soit des appels ou des messages. En effet, grâce à cette nouveauté, vous pourrez communiquer avec un interlocuteur étranger et comprendre tout ce qu’il vous dit, même si vous ne parlez pas sa langue.

Vous pourrez également obtenir en un rien de temps un résumé détaillé d’une page web ou d’un article, ainsi qu’une retranscription textuelle d’une réunion enregistrée via le Dictaphone. L’outil est suffisamment puissant pour reconnaître jusqu’à 10 interlocuteurs différents. Par ailleurs, Bard et la fonction “Entourer pour chercher“, révolutionnent la façon de lancer une recherche sur le web. En effet, il suffit désormais d’entourer une image, un objet ou du texte avec votre doigt ou le S Pen. De surcroît, vous pourrez également modifier des photos ou les recadrer de manière professionnelle, grâce à la retouche générative.

À l’instar de Google et de ses derniers Pixel 8, les S24 auront droit cette année à sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité. À titre de comparaison, Samsung proposait sur ses Galaxy S23 quatre ans de mises à jour logicielles, et cinq ans de mises à niveau de sécurité. Le Galaxy S24 Ultra profite pour finir nativement de la dernière version OneUI 6.1, basée sur Android 14.

📸 La photo : un nouveau téléobjectif de 50 Mpx

Comme les rumeurs l’annonçaient, le Galaxy S24 Ultra bénéficie d’un nouveau capteur téléobjectif x5 de 50 Mpx, en lieu et place du téléobjectif x10 de 10 Mpx présent sur le Galaxy S23 Ultra. Ce dernier, composé de plus grands photodiodes et d’une stabilisation optique élargie, permet d’obtenir des clichés plus lumineux, plus stables et riches en détails même quand les conditions lumineuses ne sont pas optimales. Associé à un zoom optique x5, ce nouveau capteur permet d’obtenir des clichés zoomés en haute définition. Par ailleurs, le smartphone profite d’un nouveau mode Portrait avec zoom x5 qui permet de mettre davantage en valeur les sujets. Il est aussi possible de filmer en 8K avec ce zoom optique.

Le Galaxy S24 Ultra bénéficie également d’un nouveau traitement d’image doté d’IA, le moteur ProVisual, qui améliore le rendu global des images en optimisant la tonalité des couleurs, et en réduisant le bruit éventuel. Pour le reste, le smartphone profite du même équipement photographique que son prédécesseur, à savoir un capteur principal de 200 Mpx, un objectif ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif x3 de 10 Mpx et un capteur frontal de 12 Mpx. Le smartphone peut également filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde, ou en 4K à 60 images par seconde, comme le S23 Ultra.

🔋 L’autonomie : la même batterie mais plus d’endurance ?

Le Galaxy S24 Ultra conserve la même batterie de 5000 mAh que le modèle précédent. On ne note pas non plus d’évolution quant à la puissance de charge du smartphone, qui accepte toujours la charge jusqu’à 45 W en filaire, et jusqu’à 15 W sans-fil. Il faudra donc probablement compter toujours plus d’une heure pour charger complètement ce mastodonte avec un chargeur de 45 W, que vous devrez vous procurer en sus. De ce côté-là, la concurrence chinoise a beaucoup d’avance, puisqu’elle propose des smartphones qui acceptent des vitesses de charge toujours plus impressionnantes. Comme c’est le cas par exemple du dernier Redmi Note 13 Pro+ et son chargeur de 120 W, qui passe de 0 à 100 % en une vingtaine de minutes seulement.

Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait toutefois permettre au Galaxy S24 Ultra de profiter d’une gestion énergétique encore plus intelligente que le Galaxy S23 Ultra. Ainsi, il y a des chances pour que le smartphone haut de gamme puisse faire mieux, voire aussi bien que son prédécesseur, qui bénéficie déjà d’une excellente autonomie, lui permettant de tenir deux jours en moyenne. Nous vous confirmerons cela très prochainement, dès que nous l’aurons testé.

💰 Le prix : à la baisse pour certaines déclinaisons

Bien que le nouveau porte-étendard de Samsung s’améliore sur de nombreux aspects, ce dernier est proposé à un prix inférieur à celui du S23 Ultra, selon les versions. En effet, les déclinaisons de 512 Go et de 1 To profitent d’une réduction de 10 € par rapport aux mêmes variantes de la génération précédente ; ce qui porte leur prix à respectivement 1 589 € et 1 829 €. Seule la déclinaison de 256 Go subit une hausse tarifaire de 50 €, en étant proposée à 1 469 €, au lieu de 1 419 € pour le S23 Ultra ; faisant d’elle la moins avantageuse du lot.

En plus de cela, Samsung offre le double de stockage pendant la période de précommande (jusqu’au 30 janvier). Ainsi, la version 512 Go passe au prix de la version 256 Go, et la variante 1 To au prix de la version 512 Go :

Galaxy S24 Ultra (256 Go) : 1 469 € ;

; Galaxy S24 Ultra (512 Go) : 1 469 € , (au lieu de 1 589 €) ;

, (au lieu de 1 589 €) ; Galaxy S24 Ultra (1 To) : 1 589 €, (au lieu de 1 829 €).

🏆 Galaxy S24 Ultra vs Galaxy S23 Ultra : qui l’emporte ?

Le Galaxy S24 Ultra est loin d’être une simple mise à jour du modèle précédent au vu des améliorations qu’il propose :

Une montée en puissance et une efficacité énergétique accrue , qui laisse potentiellement présager une meilleure autonomie

et une , qui laisse potentiellement présager une meilleure autonomie L’ajout de nouvelles fonctionnalités intelligentes avec Galaxy AI, la première IA générative de Samsung

avec Galaxy AI, la première IA générative de Samsung Un design toujours plus abouti avec des bordures plates et plus fines

Un écran plus immersif et plus lumineux

Un smartphone globalement plus robuste

Sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité

Un prix plus intéressant pour les modèles 512 Go et 1 To par rapport aux mêmes variantes de la génération précédente

Si vous êtes un grand adepte de nouvelles technologies et que vous souhaitez profiter de ce qui se fait de mieux chez Samsung à l’heure actuelle, nous vous conseillons, sans l’ombre d’un doute, de vous laisser tenter par le nouveau Galaxy S24 Ultra, au regard de tous ses arguments, dont Galaxy AI, qui selon nous fait l’unanimité. À voir toutefois si cela reste avantageux sur le long terme, car Samsung aurait prévu de rendre payantes ses fonctionnalités intelligentes dès 2026.

En revanche, si votre budget ne vous permet pas de vous offrir ce bijou, le Galaxy S23 Ultra fera dans ce cas là très bien l’affaire, sachant qu’on le trouve moins cher chez de nombreux revendeurs, et particulièrement en ce moment à l’occasion des soldes d’hiver.

