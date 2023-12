Galaxy S24 : une fuite dévoile leurs prix à quelques semaines de l’annonce

© OnLeaks

Nous nous approchons de plus en plus de la date de sortie du Galaxy S24. Si Samsung n’a pas encore communiqué la date de présentation, plusieurs fuites concordantes indiquent que l’évènement se tiendra le 17 janvier 2024 à San Francisco. Qu’on se le dise, le constructeur sud-coréen a de grandes ambitions. D’après The Elec, il prévoirait de vendre 35,2 millions de modèles issus de cette nouvelle gamme, ce qui surpasserait les ventes du Galaxy S23.

A lire > Galaxy A54 5G pas cher : où acheter ce smartphone au meilleur prix ?

Combien coûteront les Galaxy S24 ?

Pour attendre cet objectif ambitieux, Samsung ne compte pas révolutionner ses tarifs. D’après le média Hankyung, le géant de la téléphonie prévoit en effet de commercialiser les S24 aux mêmes prix que les Galaxy S23. Si l’information est avérée, le Galaxy S24 serait vendu à partir de 799 dollars, le Galaxy S24+ à partir de 999 $ et le Galaxy S24 Ultra à partir de 1199 dollars.

On ose imaginer que le gel des prix s’appliquerait aussi en Europe. Pour rappel, voici les tarifs en euros des Galaxy S23 qui devraient donc être identiques pour les nouveaux flagships de Samsung :

Galaxy S23 (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) : 959 €

Galaxy S23 (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 019 €

Galaxy S23+ (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 219 €

Galaxy S23+ (8 Go de RAM, 512 Go de stockage) : 1 339 €

Galaxy S23 Ultra (8 Go de RAM, 256 Go de stockage) : 1 419 €

Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM, 512 Go de stockage) : 1 599 €

Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM, 1 To de stockage) : 1 839 €

A lire > Meilleur smartphone Samsung : quel Galaxy acheter en 2023 ?

Il faut évidemment prendre ces révélations avec des pincettes dans l’attente de la conférence de présentation. Si celles-ci se vérifient, il n’y aurait donc pas d’augmentation ni de réduction des tarifs pour la nouvelle série. Un choix qui pourrait étonner à l’aune des nouveautés attendues sur les S24 comme l’intégration du titane, l’amélioration du capteur photo principal ou encore l’arrivée d’outils d’IA très perfectionnés.

Source : Hankyung