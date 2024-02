Galaxy A54 5G pas cher : où acheter ce smartphone au meilleur prix ?

Le Galaxy A54 5G est le dernier smartphone de milieu de gamme en date du géant coréen. Pour ceux qui souhaitent acheter un mobile Samsung, mais qui ne veulent pas dépenser une grosse somme pour un S24, ce A54 5G est fait pour eux. Il faut dire qu’il est littéralement deux fois moins cher que son grand frère. D’ailleurs, le fabricant a sorti au même moment les Galaxy A14, A14 5G, et A34. Voici où acheter le Samsung Galaxy A54 5G moins cher et au meilleur prix.

À lire aussi : notre test complet du Samsung Galaxy A54 5G

💰 Où acheter le Galaxy A54 5G au meilleur prix ?

Samsung Galaxy A54 5G (128 Go) Amazon 326.39€

Cdiscount 290€

Rakuten 291.89€

Pixmania FR 293.74€

Fnac 325€

RueDuCommerce 374.64€

Boulanger 379€

Darty 399€

E.Leclerc 499€

Samsung 499€

RED by SFR 499€

SFR 499€

Carrefour 499.99€ Plus d'offres Samsung Galaxy A54 5G (256 Go) Amazon 399€

Rakuten 300€

Cdiscount 339.99€

Back Market 389€

Fnac 404.95€

RueDuCommerce 416.16€

Pixmania FR 419.47€

Darty 449€

RED by SFR 469€

SFR 469€

Samsung 549€ Plus d'offres

Avant toute chose, il est bon de rappeler que ce Galaxy A54 5G se décline dans deux versions.

La première dispose de 128 Go de mémoire et est proposée au prix de 449 euros .

de mémoire et est proposée au prix de . La seconde version embarque 256 Go de mémoire au tarif officiel de 499 euros.

Il s’agit ici des tarifs officiels. Ces smartphones peuvent se décliner dans 4 coloris différents : graphite (noir), lavande (violet), lime (vert) et blanc.

À lire aussi : retrouvez ici notre comparatif des meilleurs smartphones de 2024

🛠 Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A54 5G ?

Ce smartphone de milieu de gamme est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un SoC Exynos 1380, couplé à 8 Go de ram. Cette dernière offre des performances plus qu’honorables pour un mobile de cette gamme. En termes de puissance, elle est aussi efficace que le Snapdragon 778G du Xiaomi 12 Lite. Le stockage est également extensible si vous ajoutez une carte microSD.

Côté appareil photo, le Galaxy A54 5G est équipé de 3 capteurs. Il dispose d’un grand-angle de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un objectif macro de 5MP. Enfin, le module selfie dispose d’une définition de 32 MP.

Ce smartphone a une batterie de 5000 mAh qui garantit, selon Samsung, une autonomie de 2 jours. Il est aussi équipé de la charge rapide de 25W. Ce modèle a la certification IP67 (résistance à la poussière et à l’eau) et 4 générations de mises à jour de l’OS, et 5 ans de mises à jour de sécurité sont garanties par la marque.

À lire aussi : retrouvez ici notre sélection des meilleurs smartphones Samsung