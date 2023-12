Galaxy S24 : voici à quoi ressembleront les prochains smartphones de Samsung

Samsung Galaxy S24 © Arsène Lupin sur X

Samsung, le numéro un mondial des smartphones, s’apprête à lancer sa nouvelle gamme de Galaxy S24 début janvier 2024. Alors que les spécifications techniques des appareils ont déjà été révélées, de nouveaux rendus viennent confirmer le design des trois modèles : le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 : voici le design des futurs smartphones

Ces rendus, qui proviennent d’un utilisateur de X nommé Arsène Lupin, sont plus clairs et plus fidèles que ceux qui avaient été diffusés il y a quelques jours. Ils montrent que Samsung a choisi des écrans plats ou quasi plats pour ses Galaxy S24, renonçant ainsi aux écrans incurvés qui étaient sa signature depuis le Galaxy S6 Edge.

Voici les rendus des Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra :

On peut remarquer que le Galaxy S24 et le Galaxy S24+ ont des écrans totalement plats, tandis que le Galaxy S24 Ultra a un écran (légèrement) courbé sur les côtés, mais pas autant que sur les générations précédentes. La courbure semble être plus sur la couche de verre que sur la couche d’affichage, ce qui devrait améliorer la lisibilité et la réactivité.

Rappelons qu’en France (et en Europe) le Galaxy S24 et le Galaxy S24 Plus seraient moins chers que leurs prédécesseurs, tandis que le Galaxy S24 Ultra serait plus cher. Aussi, les Galaxy S24 devraient être disponibles à la mi-janvier 2024.

Voici la fiche technique attendue des S24, S24+ et S24 Ultra en bref :

Galaxy S24

Écran : 6,2 pouces, FHD+, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go ou 256 Go

Appareil photo : 50 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 12 Mpx (téléobjectif)

Batterie : 4000 mAh

Galaxy S24+

Écran : 6,7 pouces, QHD+, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go

Appareil photo : 50 Mpx (principal), 12 Mpx (ultra grand angle), 12 Mpx (téléobjectif)

Batterie : 4900 mAh

Galaxy S24 Ultra