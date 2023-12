Galaxy S24 : Samsung casse les prix de ses smartphones, mais pas pour tous

Galaxy S24 Ultra (concept) © Super Roader

Samsung s’apprête à lancer ses nouveaux smartphones Galaxy S24, qui devraient être présentés mi-janvier 2024. Les trois modèles, S24, S24+ et S24 Ultra, promettent de nombreuses améliorations, tant au niveau du design, de la performance, que de l’interface. Mais la bonne surprise vient surtout des prix, qui sont en baisse par rapport à la génération précédente.

Galaxy S24 : Samsung baisse les prix de ses smartphones, sauf pour le modèle Ultra

Samsung a décidé de suivre l’exemple d’Apple, qui a baissé les prix de ses iPhone 15 par rapport aux iPhone 14. Selon le site Galaxy Club, qui a révélé les tarifs attendus en Europe, les Galaxy S24 seront vendus moins chers que les Galaxy S23, à l’exception du modèle Ultra, qui voit son prix augmenter légèrement.

Voici le comparatif des prix des Galaxy S24 et des Galaxy S23, selon Galaxy Club :

Galaxy S24 128 Go : 899 € (- 60 € par rapport au S23)

: 899 € (- 60 € par rapport au S23) Galaxy S24 256 Go : 959 € (- 60 € par rapport au S23)

: 959 € (- 60 € par rapport au S23) Galaxy S24+ 256 Go : 1,149 € (- 70 € par rapport au S23+)

: 1,149 € (- 70 € par rapport au S23+) Galaxy S24+ 512 Go : 1,269 € (- 70 € par rapport au S23+)

: 1,269 € (- 70 € par rapport au S23+) Galaxy S24 Ultra 256 Go : 1,449 € (+ 30 € par rapport au S23 Ultra)

: 1,449 € (+ 30 € par rapport au S23 Ultra) Galaxy S24 Ultra 512 Go : 1,569 € (- 30 € par rapport au S23 Ultra)

: 1,569 € (- 30 € par rapport au S23 Ultra) Galaxy S24 Ultra 1 To : 1809 € (-30 € par rapport au S23 Ultra)

On constate que le S24+ est le modèle qui profite de la plus grande baisse de prix, tandis que le S24 Ultra 256 Go est le seul à subir une hausse. Cela s’explique par le fait que Samsung a augmenté la mémoire vive de ce modèle, qui passe de 8 Go à 12 Go. Le S24 Ultra 512 Go, quant à lui, ne baisse que de 30 euros, probablement à cause du processeur Snapdragon 8 Gen 3, qui serait plus cher que l’Exynos des autres modèles.

Ces prix sont susceptibles de varier selon les pays, en fonction des taxes locales. En France, il faudra notamment compter sur la taxe à la copie privée, qui pourrait augmenter le prix de quelques dizaines d’euros. Néanmoins, cette baisse de prix est une bonne nouvelle pour les fans de Samsung, qui pourront profiter des nouveautés des Galaxy S24 sans se ruiner.

Théoriquement, ils seraient présentés le 18 janvier 2024 lors d’un événement Galaxy Unpacked. Ils seraient ensuite disponibles à la vente entre le 26 et le 30 janvier 2024.