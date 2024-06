Galaxy S25 : une fuite dévoile la capacité de sa batterie, déception en vue ?

Le S24 en charge © Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le Galaxy S25 sera lancé début 2025 sur le marché. Comme à l’accoutumée, les fuites se multiplient sur la fiche technique supposée du futur flagship. Le site Galaxy Club révèle que le smartphone haut de gamme serait équipé d’une batterie de 4000 mAh. Soit la même capacité que celle de son prédécesseur. Dans notre test du Galaxy S24, nous avions salué son autonomie très convenable, le smartphone pouvant tenir pendant 17 heures en streaming vidéo (WiFi).

L’inquiétude demeure toutefois. Le Galaxy S25 sera propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 4 ou par le SoC maison Exynos 2500. Or le premier cité serait moins efficace que son homologue sur le plan énergétique. D’après Business Korea, la puce de Samsung bénéficierait de la technologie Gate-All-Around (GAA). Cela la rendrait plus efficace et économe en énergie que le SoC de Qualcomm à performances égales.

Galaxy S25 : vers une autonomie décevante ?

Sans augmenter la capacité de la batterie, Samsung risquerait ainsi de mettre à mal l’autonomie des téléphones équipés de la puce Snapdragon. On ose évidemment espérer que le constructeur a prévu des optimisations logicielles pour compenser la stagnation de la capacité de la batterie. Reste toutefois à savoir si cela sera suffisant pour offrir une autonomie similaire, voire plus longue.

D’autres inconnus demeurent encore à l’heure où nous écrivons ces lignes. Pour rappel, Samsung ne propose pas le même SoC sur tous les marchés. Les Galaxy S24 destinés aux clients européens sont par exemple équipés exclusivement d’un processeur Exynos. Le fabricant fera-t-il de même pour sa prochaine fournée destinée au marché européen ? Optera-t-il plutôt pour une puce Snapdragon plus énergivore ?

Par ailleurs, la nouvelle fonctionnalité Battery AI attendue sur le S25 pourrait insuffler de l’autonomie supplémentaire, selon le leaker PandaFlash. Ce qui permettrait de compenser la non-évolution de la batterie. Dans l’attente d’informations supplémentaires, mieux vaut donc ne pas tirer de conclusions trop hâtives.