Galaxy S30 : Samsung abandonnerait un capteur photo des Galaxy S20 pour sa prochaine gamme

Maintenant que les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont disponibles en précommande, il est temps de se préparer à la prochaine gamme des flagships de Samsung, les Galaxy S30 qui perdraient un capteur photo du S20, selon un nouveau rapport.

Seulement quelques jours après la présentation officielle du Galaxy Note 20 et du Note 20 Ultra, les nouvelles fuites se concentrent sur la prochaine gamme des flagships de Samsung. Selon un rapport du quotidien coréen The Elec, il semblerait bien que la gamme des Galaxy S30 marque l’absence du capteur photo ToF, aussi appelé capteur Temps de Vol. Celui-ci est capable de calculer les distances en temps réel d’une scène en 3D. Il est utilisé par les constructeurs afin d’apporter une notion de profondeur à leurs appareils et ainsi offrir de nouvelles possibilités avec les applications de réalité augmentée ou virtuelle.

Le capteur ToF de Samsung ne rivalise pas avec celui d’Apple

Samsung utilise le capteur ToF sur le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy S20, mais pas sur le Galaxy Note 20 qui vient de sortir. Pourquoi le géant coréen déciderait-il de l’abandonner sur la prochaine gamme de smartphones ? D’après The Elec, deux raisons justifient cette décision.

La raison principale est que le capteur ToF utilisé par Apple sur le nouvel iPad Pro aux côtés d’un scanner LiDAR, d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle serait tout simplement supérieur à celui de Samsung présent sur le S20. Ce même capteur va équiper l’iPhone 12, ou du moins le modèle Pro Max. Le prochain smartphone d’Apple devrait d’ailleurs être annoncé en octobre selon les dernières informations en date, donc il va falloir patienter avant de découvrir les performances de ce fameux capteur 3D.

La différence de performance entre le capteur ToF d’Apple et celui de Samsung vient de la technologie utilisée par les constructeurs. Apple a en effet signé un accord d’exclusivité avec Sony qui fabrique des capteurs ToF à mesure directe. De son côté, Samsung ne peut utiliser qu’un capteur ToF à mesure indirecte. Il a une portée d’environ 3 mètres alors que celui de la marque à la pomme peut mesurer des distances jusqu’à 6 mètres.

Enfin, le rapport de The Elec a également précisé que, pour Samsung, les utilisations du capteur ToF sont encore limitées avec les applications de réalité augmentée ou virtuelle. Il est donc tout à fait possible que le géant sud-coréen attende que la technologie se développe davantage avant de la réutiliser sur ses smartphones.

