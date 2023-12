Galaxy Z Fold 5 pas cher : où acheter le smartphone pliable au meilleur prix ?

Galaxy Z Fold 5 ©Samsung

Le Galaxy Fold 5 est le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung. Il a été présenté ce 26 juillet et il est sorti officiellement ce 11 août. Ce modèle, qui se présente comme une tablette une fois déplié, est un l’appareil le plus haut de gamme de Samsung dans sa catégorie. Il est actuellement possible de bénéficier de certaines offres qui font baisser son tarif. Voici où acheter le Galaxy Z Fold 5 moins cher et au meilleur prix.

💰 Où acheter le Galaxy Z Fold 5 au meilleur prix ?

Galaxy Z Fold 5 (256 Go) Cdiscount 1,179.99€

Fnac 1188€

RueDuCommerce 1,202.40€

Rakuten 1,219.99€

Pixmania FR 1346€

Amazon 1399€

Back Market 1565€

RED by SFR 1849€

SFR 1849€

E.Leclerc 1899€

Samsung 1899€

Darty 1899€

Boulanger 1899€

Materiel.net 1,899.95€

Carrefour 1,899.99€ Plus d'offres Galaxy Z Fold 5 (512 Go) Fnac 1233€

RueDuCommerce 1,249.20€

Rakuten 1,249.99€

Cdiscount 1267€

Pixmania FR 1,427.77€

Amazon 1449€

Boulanger 1,896.27€

RED by SFR 1989€

SFR 1989€

E.Leclerc 2039€

Samsung 2039€

Darty 2039€

Materiel.net 2,039.95€ Plus d'offres Galaxy Z Fold 5 (1 To) RueDuCommerce 1,574.71€

Amazon 1,582.99€

Rakuten 1583€

Cdiscount 1,598.21€

Pixmania FR 1,624.08€

Fnac 1,677.28€

RED by SFR 2229€

SFR 2229€

Darty 2279€

Materiel.net 2,279.95€ Plus d'offres

Comme pour le Z Flip 5 (voir les prix ici), le nouveau smartphone pliable de Samsung voit son tarif augmenter par rapport à la génération précédente. La hausse est de l’ordre de 100 euros pour les versions 256 et 512 Go par rapport au Z Fold 4. Mais on note aussi l’apparition d’un modèle avec 1 To de capacité de stockage. Voici, les prix officiels des nouveaux Galaxy Z Fold 5.

Galaxy Z Fold 5 256 Go (12 Go de ram) à 1899€

Galaxy Z Fold 5 512 Go (12 Go de ram) à 2039€

Galaxy Z Fold 5 1 To (12 Go de ram) à 2279€

Il s’agit des prix officiels des nouveaux Galaxy Z Fold. Mais il est possible de les obtenir à un meilleur prix chez certains revendeurs spécialisés. Dans tous les cas, c’est sur la Fnac et Cdiscount qu’ils se trouvent à un tarif avantageux. Sinon, sur le site officiel de Samsung il est possible d’acheter ce smartphone pliable en version 512 Go au prix du modèle 256 Go. Cette offre est également valable pour le Z Fold 5 1 To, cependant, tous les coloris ne sont pas concernés par ces réductions.

⚙️ Quelle fiche technique pour le Galaxy Z Fold 5 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 possède certaines similarités avec la version précédente. Mais évidemment, on retrouve des améliorations sur certains points de la fiche technique. Parmi ces dernières, on peut évoquer le nouveau système de charnière, qui selon la marque, doit supporter 300.000 opérations d’ouvertures (contre 200.000 pour le Fold 4). De même, il peut maintenant se refermer complètement. Ce n’était pas le cas par le passé.

Pour la partie affichage, on ne trouve pas de réel changement. L’écran externe de 6,2 pouces utilise la technologie Amoled LTPO avec une fréquence variable de 48 et 120 Hz. La dalle Amoled LTPO intérieure de 7,6 pouces dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La luminosité atteint désormais les 1750 nits. Enfin, ce smartphone pliable possède lui aussi un processeur Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 12 Go de ram. En termes de performances et de qualité d’affichage, le résultat est très bon.

Le système photo embarque un ensemble de 3 capteurs. On trouve un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Petite particularité, le module selfie comprend deux capteurs de 10 Mpx (externe) et 4 Mpx (interne). Pour finir, il dispose toujours d’une batterie de 4400 mAh offrant une solide autonomie. Pour conclure, le Galaxy Z Fold 5 est certifié IPX8 et profite d’un verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2.

