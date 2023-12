Galaxy Z Flip 5 pas cher : où acheter le smartphone pliable au meilleur prix ?

Galaxy Z Flip 5 ©Samsung

Samsung vient d’officialiser le nouveau Galaxy Z Flip 5 lors de sa conférence du 26 juillet. Ce smartphone pliable de dernière génération est disponible chez de nombreux revendeurs spécialisés depuis ce 11 août. De plus, il est actuellement possible de bénéficier de différentes promotions pour l’obtenir à un prix plus abordable. Voici où acheter le Samsung Galaxy Z Flip 5 moins cher et au meilleur prix.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre dossier complet sur le Galaxy Z Flip 5

💰 Où acheter le Galaxy Z Flip 5 au meilleur prix ?

Galaxy Z Flip 5 (256 Go) Back Market 579€

Rakuten 739.99€

Pixmania FR 849€

Amazon 899.89€

RueDuCommerce 916€

Cdiscount 929.90€

Fnac 1199€

E.Leclerc 1199€

Samsung 1199€

RED by SFR 1199€

SFR 1199€

Darty 1199€

Boulanger 1199€

Materiel.net 1,199.95€

Carrefour 1,199.99€ Plus d'offres Galaxy Z Flip 5 (512 Go) Rakuten 749.99€

Pixmania FR 899€

RueDuCommerce 1,189.57€

RED by SFR 1199€

SFR 1199€

Fnac 1,238.89€

Cdiscount 1329€

E.Leclerc 1339€

Samsung 1339€

Darty 1339€

Boulanger 1339€

Materiel.net 1,339.94€

Carrefour 1,339.99€

Amazon 1,450.49€ Plus d'offres

Les tarifs du Z Flip 5 ont peu augmenté par rapport à l’excellent Samsung Galaxy Z Flip 4. En effet, pour la version 256 Go le prix est de 1199€ (contre 1169€), et le modèle de 512 Go coûte lui 1339€ (contre 1289€). De même, cette année, la marque coréenne ne propose pas de version 128 Go. Voici les tarifs des nouveaux smartphones pliables :

Galaxy Z Flip 5 256 Go (12 Go de ram) à 1199€

Galaxy Z Flip 5 512 Go (12 Go de ram) à 1339€

Il s’agit ici des tarifs officiels, mais il existe différentes offres disponibles chez différentes revendeurs spécialisés. Sinon, sur le site officiel Samsung, il est possible de se procurer ce smartphones pliable en version 512 Go au prix du modèle 256 Go. Cependant, cette réduction est uniquement disponible sur certains coloris. Enfin, c’est actuellement, chez Rue du Commerce qu’il est disponible à des tarifs avantageux.

Le Galaxy Z Fold 5 a lui aussi vu son prix augmenter, mais il dispose d’offres similaires.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre dossier sur le Galaxy Z Fold 5

⚙️ Quelle fiche technique pour le Galaxy Z Flip 5 ?

On retrouve quelques nouveautés sur le Galaxy Z Flip 5, notamment du côté de son écran extérieur. Ce dernier a été élargi et dispose maintenant d’une dalle Super Amoled de 3,4 pouces (1,9 pouce pour le Z Flip 4), avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran tactile permet de directement interagir avec des applications comme Google Map et YouTube. Vous pouvez aussi répondre aux messages et aux appels grâce à ce dernier. Sinon la charnière de l’appareil a été renforcée et il est maintenant possible de complètement refermer le smartphone.

Pour l’écran interne, on retrouve toujours la technologie Amoled avec une dalle de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La luminosité atteint désormais les 1750 nits. Sinon, il est équipé de l’excellent processeur Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 12 Go de ram. En termes de puissance, ce modèle ne manque de rien. D’autre part, la batterie de 3700 mAh reste la même. Sur ce point, Samsung annonce 20 heures d’autonomie en lecture vidéo et 57 heures en lecture audio.

Pour le module photo, on trouve un ensemble de deux capteurs avec un grand-angle de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Il est capable de filmer des vidéos en 4K à 60 ips. Le module selfie dispose lui d’un capteur de 10 Mpx. Pour terminer, le Galaxy Z Flip 5 est certifié IPX8 et profite d’un verre de protection Corning Gorilla Glass 2.

À lire aussi : Samsung Galaxy Z Flip 5 vs Samsung Galaxy Z Flip 4 : le choc des générations