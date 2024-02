Galaxy Z Fold 6 : design, fiche technique, le prochain Samsung se dévoile enfin

© OnLeaks

Le successeur du Galaxy Z Fold 5, que nous avons testé ici, commence enfin à dévoiler ses secrets. Attendu pour l’été prochain, le prochain smartphone pliable est au cœur d’une grosse fuite signée par l’incontournable OnLeaks. Il s’agit d’une source fiable en matière de téléphonie mobile. On peut ainsi s’y fier même s’il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’informations officielles. Et que Samsung a encore le temps de changer son fusil d’épaule.

Commençons par évoquer le design attendu du Galaxy Z Fold 6. Dans les rendus dévoilés, le smartphone arbore des tranches plates et des arrêtes totalement droites, ce qui nous rappelle notamment la silhouette du Galaxy S24 Ultra. Au niveau des dimensions, le smartphone haut de gamme serait composé d’un écran externe de 6,2 pouces et d’un écran interne de 7,6 pouces. Après avoir été déplié, il s’étalerait sur 153,5 × 132,5 × 6,1 mm ce qui le rendrait légèrement plus court sur la longueur et plus large que son grand frère (154,9 × 129,9 × 6,1 mm).

En revanche, l’épaisseur de 6,1 mm serait conservée. Vous constaterez qu’aucun emplacement pour le S-Pen ne semble prévu sur le téléphone. En ce qui concerne la partie photo, le Galaxy Z Fold 6 devrait être équipé d’un triple module dorsal (50, 12 et 10 MP) à l’instar de son prédécesseur. Deux capteurs dédiés aux selfies (10 MP et 4 MP) seraient également de la partie.

Côté affichage, le futur modèle devrait arborer deux écrans AMOLED bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité pouvant aller jusqu’à 2600 nits. Pour fonctionner comme il se doit, le Z Flip 6 serait équipé du Snapdragon 8 Gen 3 que l’on ne présente plus. Le SoC serait assisté dans sa tâche par 12 ou 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 1 To de stockage interne.

Tout ce beau monde pourra compter sur une batterie de 4400 mAh (soit la même capacité que celle du smartphone Z Fold 5) pour tenir la route. Pour mémoire, il faudra patienter jusqu’à cet été pour obtenir une confirmation définitive de ces informations. Il se pourrait d’ailleurs que Samsung lance une version moins onéreuse du Galaxy Z Fold 6. Un moyen pour le constructeur de contrer la concurrence chinoise dans le secteur des pliants.

