Game of Thrones : HBO travaillerait sur une adaptation des « Chroniques du Chevalier Errant »

Game of Thrones n’est plus à présenter. La série de la chaîne américaine HBO, issue des romans de Georges R. R. Martin, a affolé les compteurs pendant presque une décennie. Après la huitième et ultime saison diffusée en 2019, HBO avait annoncé que plusieurs spin-off étaient déjà prévus. Bien que très controversée à cause de son caractère extrêmement violent, avec des scènes très choquantes, la série continue de passionner, et les fans sont avides de nouveau contenu. D’après le média Variety, la chaine américaine travaillerait à l’heure actuelle sur un nouveau projet en rapport avec la série.

Haut de la première de couverture des Chroniques du Chevalier Errant. Crédits : Éditions Pygmalion

Celui-ci serait une adaptation de « Tales of Dunk and Egg », écrit par l’inévitable George R. R. Martin. Le programme devrait suivre les aventures de Ser Duncan (Dunk) le Grand et Aegon (Egg) V Targaryen, personnages centraux de « Tales of Dunk and Egg ». L’histoire du premier volet se déroule 90 ans avant le début de la série Game of Thrones. A l’heure actuelle, George Martin a déjà publié trois nouvelles dans cette saga, titrées « Le Chevalier Errant », « L’Epée Lige », et « l’œuf de Dragon ». Les trois nouvelles ont été regroupées dans un seul volume appelé « Les Chroniques du Chevalier Errant ».

On ignore pour le moment tout de l’équipe en charge de ce projet. La seule information ayant filtré indique que le programme est actuellement en début de production. Toutefois, d’après Variety, ce projet serait considéré de haute importance au sein de HBO. Rien n’a pour l’instant été annoncé officiellement à ce sujet par la chaîne américaine. Il va donc falloir s’armer de patience avant d’en savoir plus.

Game of Thrones : une licence stratégique pour HBO

Plusieurs projets de spin-off ont déjà été annoncés par HBO, notamment « House of the Dragon », dont les 10 premiers épisodes sont attendus pour 2022. Le programme traitera l’histoire de la dynastie des Targaryen, s’inspirant du roman Feu et Sang, toujours du même auteur, et sera donc également un « prequel » de la série principale. Nul doute qu’après l’importance des Targaryen dans la série Game of Thrones, les fans seront ravis d’explorer leur histoire.

La série Game of Thrones, ou le Trône de Fer en français, a d’une certaine façon bouleversé ses spectateurs. Dotée d’un scénario torturé, sa tendance à faire mourir les personnages principaux a dans un premier temps intrigué une audience peu habituée à se voir privée de ses personnages favoris. Le programme a suscité un engouement sans précédent dans le monde de la télévision. La saison 8, ultime volet de la série, a cependant énormément divisé les fans. HBO compte bien profiter de cette popularité en continuant à proposer du contenu dans l’univers de la série.

Source : Variety