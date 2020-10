Game of Thrones : Emilia Clarke revient sur le sort de Daenerys

Emilia Clarke est revenue sur le sort de Daenerys – Crédit : HBO

Game of Thrones s’est terminé avec une huitième saison, alors que les créateurs de la série ont un nouveau projet chez Netflix. Une saison 8 qui a énormément divisé, avec des bons points mais également de très mauvais. Parmi les éléments qui n’ont pas plu aux fans, on trouve la mort de Daenerys, assassinée par Jon Snow. Une fin considérée comme expéditive, alors que le personnage a été dépeint de façon complexe pendant de nombreux épisodes. Mais que pense Emilia Clarke, son interprète, de ce traitement pour une saison 8 terminée bien trop rapidement ?

Emilia Clarke a pleuré en découvrant le script

C’est dans le livre de James Hibberd, Fire Cannot Kill A Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series, que la réaction de l’actrice à la fin de son personnage est évoquée.

J’ai pleuré en lisant les scripts (…) ma deuxième pensée, qui a lieu peu de temps après, était « Qu’est-ce que les gens vont penser de ça ? » (…) Je suis allée me promener et ne suis pas revenue pendant des heures car je me disais « Comment vais-je faire ça ? »

Emilia Clarke

Mais contrairement à l’un des acteurs de Game of Thrones, partant pour retourner la saison 8, Emilia Clarke est satisfaite du final de Daenerys, comme elle l’explique dans ce même livre sur la série.

Après dix ans, c’était logique, car où aurait-elle pu (ndlr : Daenerys) aller ? C’est un avancement logique des choses. C’est une Targaryen (…) Elle a été élevée avec Le Trône de fer comme seul but. Cela veut dire « je le fais pour ma famille, pour tout, j’y suis allé et nous avons vaincu ». Aucun membre de sa famille ne doit mourir en vain. Sa vie rime à quelque chose. Elle n’a pas lutté pour rien. Elle était si proche du but, cette chose que nous souhaitons tous secrètement (…) Mais après avoir tout ça, ce que je viens de dire… Je suis aux côtés de Daenerys. Je la soutiens ! ».

– Emilia Clarke

Un spin-off dans les cartons pour HBO

Si Game of Thrones s’est arrêté prématurément, un spin-off est désormais dans les cartons pour HBO. Une série appelée House of the Dragon se déroulant avant la principale, et une distribution qui se fait progressivement connaître.

Source : ScreenRant