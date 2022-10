Game of Thrones : les autres séries dérivées arriveront après la saison 2 de House of the Dragon

HBO a au moins six séries dérivées de Game of Thrones dans ses cartons. Casey Bloys, un cadre de la société, a expliqué que la prochaine série dérivée ne sortira pas tout de suite, car George R. R. Martin ne se serait pas encore décidé.

Casey Bloys, cadre chez HBO et HBO Max, a déclaré qu’il n’y aurait pas de deuxième spin-off de la célèbre série Game of Thrones avant la saison 2 de House of the Dragon.

Depuis que Game of Thrones a terminé sa huitième saison en 2019, de nombreuses séries ont été annoncées, certaines étant déjà en cours de développement. Au moment de la rédaction de cet article, trois autres spin-offs seraient envisagés par le réseau, ainsi que trois séries animées.

Pas d’autre spin-off de Game of Thrones pour le moment

Dans une interview avec Vulture, Bloys a expliqué qu’il était peu probable que les fans voient un autre spin-off de Game of Thrones avant la saison 2 de House of the Dragon. Selon lui, George R. R. Martin est le principal décisionnaire dans le lancement des spin-offs et l’écrivain ne se serait pas encore décidé sur le thème à aborder en premier.

À ce stade, difficile de dire quel sera le prochain spin-off. HBO pourrait décider qu’il s’agisse de Snow, une série avec Kit Harrington reprenant son rôle. Imaginée par Bruno Heller, le deuxième projet est provisoirement baptisé 9 Voyages, une série qui suivra Lord Corlys Velaryon, également connu sous le nom de Sea Snake. Cela pourrait également être 10 000 Ships, une série sur la guerrière Nymeria, fondatrice du royaume de Dorne.

Quoi qu’il arrive, la saison 2 de House of the Dragon ne devrait pas sortir avant 2024, selon nos projections. Au total donc, pas moins de six séries dérivées de Game of Thrones sont attendues d’ici aux prochaines années.

Source : Vulture