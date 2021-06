Game of Thrones : Emilia Clarke comprend que les fans soient déçus du final

Emilia Clarke comprend les fans déçus – Crédit : HBO

Game of Thrones est la plus populaire des séries diffusée sur HBO. Plusieurs autres programmes dérivés sont dans les cartons, tandis que House of of the Dragon a dévoilé ses premières images. Il faut dire que pendant des années, Game of Thrones a passionné des millions de spectateurs dans le monde. L’adaptation des romans de George R.R. Martin est aussi bien acclamée par la presse que les spectateurs… à l’exception de l’ultime saison ! Une critique que beaucoup entendent : l’un des acteurs a fait part de son souhait de retourner le final. Et aujourd’hui, c’est au tour d’Emilia Clarke, qui a sorti son propre comics, de donner son avis. L’interprète de Daenerys Targaryen comprend que les spectateurs aient pu être déçus par la conclusion de Game of Thrones.

Emilia Clarke n’est pas maîtresse de son personnage

Emilia Clarke donne son avis sur le final – HBO

Ils sont des millions à s’être émotionnellement investis pendant près de dix ans. Mais une grande partie n’a pas apprécié le final de Game of Thrones. Il faut dire que clore une telle histoire n’est pas forcément aisé, surtout lorsque l’on sait que la production a été précipitée. Game of Thrones aurait dû compter plus d’épisodes.

Emilia Clarke, l’interprète de Daeneys Targaryen et désormais chez Marvel, comprend la colère des fans. Lors d’un podcast pour promouvoir son comics, l’actrice s’est exprimée (avec un peu de langue de bois). Cette dernière explique que malgré son investissement, elle ne contrôle pas le récit de son personnage.

Je comprends que les gens aient été énervés. Je comprends tout à fait. Mais moi, en tant qu’actrice, je ne peux pas forcément rendre justice à un personnage qui m’a demandé sang, sueur et larmes pendant une décennie en restant constante. Vous voyez ce que je veux dire ? – Emilia Clarke

Emilia Clarke a fait le maximum pour son personnage

Plusieurs rumeurs affirment qu’Emilia Clarke était consciente, avant le tournage, des lacunes narratives de ce final. Malgré tout, cette ultime saison de Game of Thrones a été diffusée, laissant beaucoup de fans extrêmement déçus.

Vous devez jouer. Pourquoi ? Car vous le faites pour la série et la narration. Je suis actrice. On me donne une histoire que je dois raconter. Oui, je suis un peu autonome mais le réalisateur décide à quoi cela ressemble, le scénariste décide ce que je dis. Vous ne pouvez qu’entrer et essayer d’être le plus honnête possible. – Emilia Clarke

Malheureusement pour les fans déçus, Game of Thrones ne va pas tourner de nouvelle fin. Il faudra se contenter de celle-ci…

Source : Wegotthiscovered