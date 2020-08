Game Of Thrones : voici à quoi ressemblerait la fille de Daenerys et Jon Snow

Et si Daenerys et Jon Snow avaient eu un enfant. À quoi celui-ci ressemblerait-il ? De nombreux fans de Game Of Thrones se posent la question, et l’un d’entre eux propose une réponse.

L’imagination des fans mêlée à la technologie créée parfois de belles surprises. Un amateur de la série Game Of Thrones s’est amusé à inventer une possible fille à Daenerys et Jon Snow. Celle-ci a même un nom : Lyanna Targaryen, en hommage à la mère de John Lyanna Stark.

Crédit : HBO

Pour donner vie à Lyanna Targaryen, le fan a utilisé l’application FaceApp. On reconnaît ainsi les traits féminins d’Emilia Clarke, mais aussi le regard plus sombre de Kit Harrington. N’affichant aucun sourire, le visage et les yeux de la jeune fille semblent cependant aussi inquiétants et déterminés que ceux de sa mère dans la dernière saison de Game Of Thrones.

La série qui s’est conclue il y a un an ne nous dit pas si Daenerys était bel et bien enceinte de son neveu Jon Snow. Mais cette possibilité est réelle, les deux héros ayant eu une relation intime dans la saison 7. Si tel était le cas, Jon Snow aurait donc assassiné la Mère des Dragons, mais aussi la mère de son propre enfant. Une fin à dimension encore plus tragique, mais qui n’aurait certainement pas beaucoup changé l’opinion des fans déçus par le sort réservé à Daenerys tout au long de cette dernière saison.

La production de House of Dragons a débuté

Malgré les critiques sur son épilogue, Game Of Thrones ne semble pas avoir perdu en popularité. Plus d’un an après la fin de la diffusion de l’ultime saison, la série est toujours la plus piratée au monde. La chaîne HBO mise en outre beaucoup sur son nouveau spin-off de GOT. Elle a d’ailleurs récemment débuté le casting des acteurs principaux de ce prequel intitulé House of Dragon. La série racontera l’histoire des ancêtres de Daenerys et sera diffusée au plus tôt en 2022. La première saison sera composée de 10 épisodes, écrits par Ryan J. Condal (Colony) et l’auteur de la saga littéraire George R. R. Martin.

Source : SCREEN RANT