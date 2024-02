Nintendo Direct : une conférence annoncée, quels jeux Switch sont attendus ?

© Nintendo

Les rendez-vous importants des plus grands constructeurs du jeu vidéo s’enchaînent en ce début d’année Après les deux State of Play consacrés aux prochaines sorties PS5 et à Final Fantasy 7 Rebirth, Xbox a pris la parole la semaine dernière pour évoquer son avenir.

De son côté, Nintendo compte aussi montrer aux joueurs qu’il faudra compte sur lui en 2024. La firme de Kyoto vient d’annoncer un nouveau Nintendo Direct qui comptera de nombreuses annonces sur les jeux Switch prévus dans les prochains mois. Qu’attendre de la conférence ?

Un Nintendo Direct annoncé, quels jeux seront présents ?

Un Nintendo Direct aura lieu le mercredi 21 février à 15h. Vous pourrez suivre l’événement en direct sur la chaîne YouTube de Nintendo. Ce « Partner Showcase » sera consacré aux jeux édités et développés par des studios tiers à venir durant la première moitié de l’année 2024 sur Switch.

La conférence durera environ 25 minutes, une durée plutôt conséquente qui devrait permettre à tous les joueurs Nintendo d’être contentés par les annonces. Reste à savoir ce que les studios partenaires de la compagnie japonaise leur réserve.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes devrait avoir droit à son moment gloire. Yoshitaka Murayama, créateur de la saga Suikoden et du RPG attendu le 23 avril, est décédé il y a quelques jours. Nintendo lui rendra sûrement hommage en évoquant le projet.

Évidemment, Hollow Knight : Silksong fait aussi partie des jeux attendus, comme à chaque conférence. La suite du jeu culte ne fait plus parler d’elle depuis que la Team Cherry annonçait qu’elle ne sortirait pas au premier semestre 2023 comme prévu.

Une année 2024 encore plus généreuse que prévu pour les joueurs Nintendo Switch ?

Les amateurs de RPG seraient probablement comblés si un certain Triangle Strategy 2 était dévoilé. Le tactical-RPG salué par la critique et les joueurs avait reçu un nouvel épilogue l’an dernier après sa sortie à l’été 2022. Une façon de préparer le terrain pour Square Enix et Artdink, co-développeurs du jeu ?

Alors que Microsoft informait récemment que quatre exclusivités Xbox arriveraient chez la concurrence, Nintendo pourrait lever le voile sur l’identité d’un ou de plusieurs de ces titres. Hi-Fi Rush semble parfaitement taillé pour la console hybride.

Une large partie du public serait ravie d’avoir enfin des nouvelles de Metroid Prime 4, attendu à chaque Nintendo Direct. La surprise serait d’autant plus importante qu’aucun leak ne laisse entendre que le jeu sera dévoilé. Étant donné qu’il s’agit d’un jeu édité par Nintendo, l’espoir de le voir apparaître à un Partner Showcase est tout de même bien mince.

Quoi qu’il en soit, le déclin de la console n’est clairement pas pour tout de suite. La firme de Kyoto devrait tout doucement commencer à tourner la page de la Nintendo Switch en 2025 si une nouvelle machine voit le jour cette année là.