Ghost of Tsushima : la version PC arrive le 16 mai, quelles nouveautés ?

Ghost of Tsushima PC

En plus de l’arrivée de Until Dawn et de Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima Director’s Cut, le jeu d’action-aventure acclamé par la critique, débarque enfin sur PC le 16 mai prochain. Incarnez Jin Sakai, un guerrier solitaire luttant pour sauver son île natale de l’invasion mongole. Cette version Director’s Cut comprend l’extension Île d’Iki ainsi que le mode multijoueur coopératif Légendes. Le jeu est annoncé au prix de 59,99 €.

Ghost of Tsushima : une sortie sur PC le 16 mai 2024, avec quelques ajustements

Sucker Punch promet une expérience optimisée pour les PC, avec de nombreux paramètres graphiques et la possibilité de personnaliser entièrement les contrôles clavier et souris. Le jeu tournera en framerate débloqué pour une fluidité optimale.

Mais ce n’est pas tout. Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PC prendra en charge les écrans ultrawide aux formats 21:9, 32:9 et même 48:9 pour les configurations à trois moniteurs. Pour profiter pleinement de ces résolutions élevées, le jeu intègre les trois technologies d’upscaling majeures du marché : XeSS d’Intel, DLSS3 de Nvidia et FSR3 d’AMD.

Notez également la présence du mode DLAA et de la possibilité d’utiliser le FSR3 en anti-aliasing natif, pour ceux qui privilégient la qualité d’image au framerate.

À lire : PlayStation : Sony veut étendre ses jeux sur PC et mobile, vers la fin des exclusivités ?

Pour les joueurs habitués aux manettes, sachez que le jeu est compatible avec le Steam Input et la DualSense de PlayStation avec retour haptique. Vous pouvez d’ores et déjà précommander votre exemplaire pour débloquer des bonus en jeu : une monture pour le mode New Game+, une tenue de voyageur et des teintures d’armure brisée.

Voici donc un résumé des nouveautés de cette version PC de Ghost of Tsushima :