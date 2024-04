Ghost of Tsushima : les configurations PC dévoilées, la 4K va coûter cher

© Sony

Les joueurs PC découvrent petit à petit les anciennes exclusivités de la PS4 et de la PS5 que Sony publie sur leur support de jeu. Après Horizon Forbidden West Complete Edition le 21 mars dernier, ils vont bientôt pouvoir se plonger au cœur du Japon féodal avec Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PC.

Comme d’habitude, les joueurs bien équipés pourront profiter du jeu dans des conditions exceptionnelles. Sony vient justement de dévoiler les configurations requises pour jouer à Ghost of Tsushima sur PC. Jouer en 4K à 60 fps demandera de l’équipement dernier cri.

Sony dévoile les config PC de Ghost of Tsushima, la 4K à 60 fps pas pour tout le monde

Si vous voulez jouer à Ghost of Tsushima sur PC, il faudra disposer d’un matériel puissant. Sony vient de dévoiler les configurations requises pour jouer au portage réalisé par le spécialiste en la matière, Nixxes Software.

Très Bas : Performance moyenne : 720P à 30 fps Processeur : Intel Core i3-7100 ou AMD Ryzen 3 1200 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ou AMD Radeon RX 5500 XT Mémoire : 8 GB Stockage : 75 GB HDD (SSD recommandé) OS : Windows 10 64-bit

: Recommandé : Performance moyenne : 1080p à 60 fps Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT Mémoire : 16 GB Stockage : 75 GB SSD OS : Windows 10 64-bit

: Élevé : Performance moyenne : 1440p à 60 fps / 4k à 30 fps Processeur : Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 Mémoire : 16 GB Stockage : 75 GB SSD OS : Windows 10 64-bit

: Très Élevé : Performance moyenne : 4K à 60 fps Processeur : Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600 Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT Mémoire : 16 GB Stockage : 75 GB SSD OS : Windows 10 64-bit

:

Pour jouer en 4K à 60 fps à Ghost of Tsushima sur PC, vous devez absolument posséder un processeur puissant et une carte graphique récente (et particulièrement onéreuse). En outre, Julian Huijbregts, community manager de Nixxes, indique sur le PlayStation Blog qu’il s’agit du « tout premier titre PlayStation sur PC à utiliser une toute nouvelle interface PlayStation, qui inclut votre liste d’amis, vos trophées, vos paramètres et votre profil ».

Vous pouvez accéder à ce menu simplement en appuyant sur « SHIFT + F1 ». Notez que la version PS5 de Ghost of Tsushima partage la même liste de trophées que le portage PC. Autre bonne nouvelle : le cross-play sera disponible pour le mode multijoueur Légendes.

À lire > L’adaptation de Ghost of Tsushima en film a trouvé son scénariste

Les joueurs PC, PS4 et PS5 pourront jouer tous ensemble via leur compte PlayStation Network. Rappelons que l’expérience coop vous permet d’incarner un des quatre classes (samouraï, chasseur, ronin ou assassin) avant d’aller affronter des hordes d’ennemis. Ghost of Tsushima Director’s Cut sortira le 16 mai prochain sur PC.