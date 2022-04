Ghost of Tsushima : le film réalisé par Chad Stahelski a trouvé son scénariste, Takashi Doscher

Le film de Ghost of Tsushima a donné peu de nouvelles depuis son officialisation l’année dernière. Sony Pictures et PlayStation Productions avaient annoncé que la réalisation de l’adaptation cinématographique du jeu PS4 était confiée à Chad Stahelski, le réalisateur de la saga John Wick. Désormais, Sony Pictures vient de confirmer que le film a trouvé son scénariste. Ce dernier n’est autre que Takashi Doscher (Still, Only).

Ghost of Tsushima – Crédit : Sucker Punch Productions

Ghost of Tsushima est l’un des meilleurs jeux de la PS4. Plus de 2,4 millions de copies se sont écoulées en seulement 3 jours après sa sortie en 2020. À ce jour, Ghost of Tsushima s’est vendu à plus de 8 millions d’exemplaires. D’ailleurs, Sony aurait prévu de sortir Ghost of Tsushima 2 en exclusivité sur la PlayStation 5. Cette information n’a cependant pas encore été confirmée.

Chad Stahelski et Takashi Doscher vont peut-être raconter l’histoire du samouraï Jin Sakai dans Ghost of Tsushima

L’annonce du scénariste de Ghost of Tsushima indique que la production du long-métrage est sur la bonne voie. Nous n’avons pas encore plus d’informations sur le casting ou le scénario. Selon un rapport de Deadline : « Chad Stahelski, Alex Young et Jason Spitz le produiront via leur société 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash et Carter Swan produiront pour le compte de PlayStation Productions. Sucker Punch Productions servira de producteur délégué ».

Dans Ghost of Tsushima, le joueur est plongé dans la peau de Jin Sakai, un samouraï qui combat l’invasion mongole à l’époque du Japon féodal. Ce personnage connaît une évolution marquante. Il est initialement un guerrier suivant à la lettre le code Bushido pour ne pas déshonorer son nom et sa famille, mais se transforme progressivement en assassin face à l’ennemi redoutable. L’adaptation cinématographique de Ghost of Tsushima pourrait donc être un récit de l’histoire de Jin Sakai et de son évolution. Les développeurs de Sucker Punch ont toujours expliqué que Ghost of Tsushima s’est inspiré des films japonais et plus particulièrement ceux du célèbre réalisateur Akira Kurosawa. Maintenant, le jeu va avoir droit à son propre film.

Enfin, Ghost of Tsushima n’est pas le premier projet issu de la collaboration entre Sony Pictures et PlayStation Productions. Ce studio a été fondé en 2019 dans l’objectif d’adapter les franchises de jeux vidéo de Sony en films et séries télévisées. Le film Uncharted avec Tom Holland était déjà en production avant la création du studio, mais la série The Last of Us de HBO et l’éventuelle série God of War d’Amazon Prime Video seront coproduites par PlayStation Productions.

Source : A.V. Club