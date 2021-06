Ghost of Tsushima : l’exclusivité PS4 toucherait à sa fin, bientôt un portage PC ou une version PS5 ?

Ghost of Tsushima ne serait plus une exclusivité PS4 à en croire la nouvelle jaquette du jeu découverte sur Amazon. Le jeu de samouraï pourrait donc bientôt avoir droit à son portage PC, voire à une version PS5.

La PS4 serait en train de perdre l’une de ses plus grosses exclusivités. Emboîtant le pas à Horizon Zero Dawn qui est arrivé sur PC à l’été 2020, Ghost of Tsushima pourrait bien devenir la dernière exclu PS4 en date à débarquer sur une autre plateforme. Sony ne l’a pas encore officiellement confirmé, mais Amazon l’a probablement dévoilé.

Ghost of Tsushima sur PS4 Pro – Crédit : Sucker Punch Productions

En effet, la jaquette de Ghost of Tsushima sur Amazon qui détruirait des millions d’articles invendus chaque année a été modifiée. Elle a perdu son inscription « Only on PlayStation » qui a toujours figuré sur les jaquettes des exclusivités PS4. Mais alors, faut-il s’attendre à un portage PC ou à une version PS5 ?

La jaquette de Ghost of Tsushima sur Amazon a donné naissance à de nombreuses spéculations

Ghost of Tsushima est incontestablement l’un des meilleurs jeux de la PS4. Le titre en monde ouvert plonge le joueur dans la peau d’un samouraï à l’époque du Japon féodal. Depuis sa sortie en 2020, il s’est déjà vendu à plus de 6,5 millions de copies à travers le monde. Ce n’est donc pas surprenant que Sony compte exploiter le potentiel de Ghost of Tsushima. D’ailleurs, une adaptation au cinéma de Ghost of Tsushima a été confirmée cette année avec le réalisateur de John Wick qui n’est autre que Chad Stahelski.

Nous ne pouvons pas encore savoir ce que Sony a prévu pour Ghost of Tsushima. Selon les nombreuses rumeurs qui circulent sur les réseaux, le jeu aurait bel et bien droit à son propre portage PC. Cependant, d’autres rumeurs affirment qu’il bénéficierait d’une version PS5. Et pour cause, les jaquettes des jeux PS5 n’ont pas l’inscription « Only on PlayStation ». Même les exclusivités comme Demon’s Souls et Ratchet & Clank n’ont pas cette inscription sur leur jaquette. Qui sait, Ghost of Tsushima pourrait même arriver à la fois sur PC et sur PS5.

Pour rappel, la version PS4 de Ghost of Tsushima est jouable sur PS5 en 60 FPS grâce à la rétrocompatibilité de la console next-gen. Enfin, ni Amazon ni Sony n’ont donné de précision sur le changement de la jaquette de Ghost of Tsushima en ligne. Il faudra donc attendre une annonce officielle, s’il y en a une.

