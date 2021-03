Ghost of Tsushima : le film du jeu PS4 est confirmé avec le réalisateur de John Wick

C’est confirmé, Ghost of Tsushima aura bel et bien droit à son adaptation cinématographique. Sony Pictures et PlayStation Productions ont annoncé la bonne nouvelle. Nous vous expliquions déjà en décembre dernier que Sony comptait bien adapter ses franchises vidéoludiques cultes. Cependant, nous ne savons pas encore si l’adaptation cinématographique de l’exclusivité PlayStation Demon’s Souls est confirmée ou non.

Ghost of Tsushima sur PS4 – Crédit : Sucker Punch Productions

Développé par Sucker Punch, Ghost of Tsushima est sorti en 2020 sur la PS4 et il est jouable sur la PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Ce titre fait partie des jeux cultes de la console avec plus de 6,5 millions de copies vendues à travers le monde. Il plonge le joueur dans la peau de Jin Sakai, un samouraï luttant contre l’invasion mongole à l’époque du Japon féodal, le tout dans un monde ouvert époustouflant.

Chad Stahelski à la réalisation du film Ghost of Tsushima

À l’heure actuelle, nous ne savons encore rien du film de Ghost of Tsushima, si ce n’est qu’il sera réalisé par Chad Stahelski lui-même. Le réalisateur de la saga John Wick prendra effectivement les rênes de l’adaptation du jeu PS4 pour lequel les attentes sont très élevées. À la manière du film Uncharted avec Tom Holland qui a peur d’avoir raté son interprétation de Nathan Drake, Ghost of Tsushima doit mettre la barre très haute pour satisfaire les joueurs, mais aussi les nouveaux.

En plus de Chad Stahelski, nous savons que les producteurs Alex Young et Jason Spitz travailleront sur le projet par le biais de leur entreprise 87Eleven Entertainment. D’ailleurs, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions participeront également au film de Ghost of Tsushima qui se montre déjà très ambitieux.

Nate Fox qui est Game Director chez Sucker Punch Productions a déclaré au travers d’un message sur le blog PlayStation que : « nous sommes heureux de nous associer à Sony Pictures pour y parvenir. Et Jin est entre de très bonnes mains avec le réalisateur du film. Chad Stahelski a créé quelque chose de spécial avec John Wick. Sa vision de ce qui pourrait être, soutenue par des années d’expérience, s’est combinée pour créer certaines des plus belles scènes d’action jamais créées. Si quelqu’un pouvait donner vie à la tension aiguisée du combat de katana de Jin, c’est Chad Stahelski ».

Enfin, nous n’avons pas de date de sortie pour Ghost of Tsushima, mais vous allez sûrement devoir faire preuve de patience. Chad Stahelski doit d’abord s’occuper de John Wick 4 dont le tournage n’a pas encore commencé.

Source : ComicBook