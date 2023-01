Gladiator 2 : Russell Crowe dévoile l’histoire de la suite, vous allez être déçus

Gladiator © Universal Pictures

Après des années de bruits de couloir, Ridley Scott a finalement rendu la chose officielle, confirmant qu’il planchait bien sur Gladiator 2. Une nouvelle accueillie avec joie par les fans qui ont toutefois montré quelques réserves. Et pour cause, Maximus meurt à la fin du film après avoir vaincu Commode. Difficile de le ramener à la vie pour un second opus, d’autant que le registre de Gladiator est loin de verser dans le fantastique.

Un scénario ramenait Maximus de l’au-delà grâce aux pouvoirs des dieux. Mais il n’avait pas été retenu. Il se murmurait aussi que la suite pourrait se focaliser sur le fils de Maximus. Une hypothèse également improbable puisque celui-ci est crucifié au début du film. Reste alors le scénario centré sur Lucius, le fils de Lucilla qui n’est autre la sœur de Commode. Et il semble que bien que Scott soit parti dans cette direction.

Quelle sera l’histoire racontée dans Gladiator 2 ?

Sur les ondes du podcast “Fitzy & Balado Wippa”, Russell Crowe a confirmé qu’il n’apparaîtrait pas dans Gladiator 2. Et de dévoiler des détails sur l’intrigue de se second volet très attendu. Celui-ci se focalisera sur Lucius qui a développé une fascination pour Maximus depuis sa jeunesse. Il sera campé par Paul Mescal (Normal People).

“Ouais, nous avons dîné et avons parlé de tout ça. Je sais donc à peu près comment il façonne l’histoire“, a déclaré Crowe après son entrevue avec Scott. “Ce jeune enfant a grandi et il est devenu empereur. Je ne sais pas ce qui se passe d’autre à ce moment-là mais c’est l’idée. Ce n’est donc pas un remake. Et ce n’est pas une suite directe. Cela ne raconte pas le jour d’après, vous savez, 30 ans plus tard ou quelque chose comme ça”.

Alors que le scénario est désormais arrêté, l’entrée en production ne devrait plus trop tarder. Scott avait promis qu’il s’attellerait à la tâche après avoir bouclé Napoléon dont la sortie est prévue pour cette année sur Apple TV+. Alors que le réalisateur et son équipe s’affairent à débaucher des comédiens, de nouveaux détails sur la suite pourraient être dévoilés très prochainement.